García Linera denuncia manipulación política de dirigentes en paro médico

El presidente en ejercicio Álvaro García Linera denunció una “manipulación política” de parte de los dirigentes médicos para sustentar el paro en salud y anunció que en la sesión de gabinete del miércoles pedirá analizar la parte laboral y legal de esta medida de presión, en contra el artículo 205 del nuevo Código de Sistemas Penales y el decreto 3385 que crea la Autoridad de Fiscalización.

Erbol/

Sostuvo que el paro no tiene justificación racional porque los dirigentes firmaron un convenio con la Asamblea Legislativa para la redacción del nuevo artículo que “es tres veces más protectivo” en favor de los médicos que el actual Código Penal.

Dijo que los dirigentes, entre ellos el presidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea firmaron el documento y luego salieron a la calle a denunciar la criminalización del acto médico para movilizar a sus bases sobre una mentira.

“Nadie quiere meter a la cárcel a los médicos y sus dirigentes no pueden ir a las bases a mentir porque el nuevo artículo coloca un conjunto de condicionantes que les da más seguridad y es muy triste lo que están haciendo en la salud”, declaró.

Exhortó a los médicos a recuperar la cordura porque el problema no es el artículo 205, sino un decreto que establece políticas de fiscalización hacia la actividad médica, que probablemente toque algunos intereses de algunos en la compra de medicamentos.

García Linera pidió a los médicos que no “hacerse de la burla de la gente, que no maltraten a la población” porque no hay atención regular de los servicios de salud, y aseguró que el gobierno ha cedido al pedido de los médicos.