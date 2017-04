GARCÍA: WILMAN CARDOZO ES UN COBARDE Y JAMÁS QUISO DEBATIR SOBRE AUTONOMÍA

El secretario ejecutivo del Gobierno Municipal, José Luis García, cuestionó duramente la actitud de quienes tratan de mentir y confundir al pueblo sobre la legalidad de la Ley Transitoria 927. “Este cobarde (Cardozo) jamás quiso debatir sobre este tema, porque lo único que le interesa es mentirle a la gente sin argumento alguno respecto a esta ley.

Yacuiba/Agencias

García destacó que como institución municipal fueron testigos y que pueden testimoniar ante la historia, sobre el importante acto realizado en el aeropuerto, cuando al promulgar la Ley Transitoria, el presidente Morales le dijo sí a la autonomía regional, a la autonomía del pueblo, a la autonomía del Chaco y a la puesta en marcha del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco.

“Bajo el mando de nuestro alcalde, hemos salido a defender la Ley Transitoria y le hemos pedido a algunos cobardes que no querían debatir con la Constitución Política del Estado, con la Ley Marco de Autonomías y con el Estatuto aprobado en las urnas por nuestro noble pueblo chaqueño. Sin embargo este cobarde (Cardozo) jamás quiso debatir, porque lo único que le interesa es mentirle a la gente sin argumento alguno respecto a la Ley Transitoria. El pueblo tiene que saber que no ha querido debatir técnicamente, jurídicamente, ni históricamente, porque no tiene argumento alguno para justificar su traición al Chaco y mucho menos para justificar su conducta anti autonomista”, manifestó García.

Aseveró que a Wilman Cardozo solo le interesa su bolsillo y que no le quiten el manejo de empresas como Setar, Ematagas, ni otras instituciones desconcentradas y descentralizadas que maneja a su antojo.

“Este señor defiende a los supernumerarios que hay en Setar, que están fundiendo a esa empresa, porque es insostenible la cantidad de gente que han contratado sin necesidad alguna, simplemente para que le aplaudan a sus espaldas”, dijo García.

“No puede ser que 30 años hemos estado luchando contra el centralismo capitalino y hoy que sale una Ley transitoria que nos permite poner en marcha nuestro Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco para no esperar hasta el 2020, ese cobarde ahora se oponga a esa ley, simplemente por conservar privilegios, sus intereses personales, traicionando el espíritu autonomista de este noble pueblo chaqueño”, remarcó.

Finalmente manifestó, que hasta antes de que el presidente Morales promulgue la Ley Transitoria, las Subgobernaciones de Yacuiba, Caraparí y Villa Montes, eran una mera dirección administrativa. “Eran el patio trasero de la Gobernación de Tarija”, puntualizó, al tiempo de afirmar de que partir de la normativa promulgada, se constituyen en una entidad territorial autónoma, que es el Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco, con su propio código institucional ante el Ministerio de Economía y Finanzas, como lo tienen las Gobernaciones.