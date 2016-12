GOBERNACIÓN DE TARIJA DESCARTA PAGAR PROSOL 2016 EL SIGUIENTE AÑO

El secretario de Gobernabilidad de la Gobernación de Tarija, Luis Alfaro, descartó el martes que se vaya a cancelar el Programa Solidario Comunal (Prosol) del 2016, en la siguiente gestión.

Tarija/ABI

“No, del 2016 no se puede pagar el 2017, eso es imposible”, aseguró a los periodistas.

Hasta el año pasado, la Gobernación de Tarija entregó 6.000 bolivianos como subsidio del Prosol, por familia del área rural, para proyectos productivos comunitarios.

Esta gestión ese beneficio se suspendió, ante la falta de acuerdo con el sector campesino, que no aceptaba que el monto disminuya, como pretendían desde la Gobernación.

“El Prosol del 2017 se lo debe debatir, hay temas urgentes que no están en la mano del gobernador (Adrián Oliva), ni de los campesinos, en este caso de la Asamblea que han sacado su ley, si la misma no es abrogada, tampoco se puede hablar de Prosol 2017”, agregó.

El legislativo de Tarija emitió una norma estableciendo que la Gobernación debe seguir entregando 6.000 bolivianos por concepto de Prosol, pero desde el ejecutivo argumentan que no se puede cumplir porque no existen los recursos.