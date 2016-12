GOBERNACIÓN DE TARIJA Y ENDE CONCRETAN ACUERDO PARA CONCLUSIÓN DE ANILLO ENERGÉTICO

Después de una verdadera novela desatada entre la Empresas Nacional de Electricidad, ENDE, y la Gobernación del Departamento de Tarija, en primera instancia en cuanto a la responsabilidad de este emprendimiento y, posteriormente, la forma en la cual se cubriría los 150 millones de bolivianos que resta pagar, finalmente este 23 de diciembre se suscribió el acuerdo que garantiza la continuidad y conclusión del Anillo Energético en el Valle Central de Tarija.

Tarija/El Periódico Digital

En entrevista exclusiva con Economía & Energía de El Periódico, el Secretario de Hidrocarburos y Energía de la Gobernación, Boris Santos Gómez Úzqueda, brindó los detalles de, lo que no dudó en calificar, como “un regalo de Navidad” para Tarija.

ECONOMÍA & ENERGÍA: ¿Cuál es la situación del denominado Anillo Energético?

BORIS SANTOS GÓMEZ ÚZQUEDA: El 23 de diciembre, vísperas de Navidad se logró llegar a feliz puerto entre el Gobierno de Tarija, a la cabeza del gobernador Adrián Oliva, y los principales ejecutivos de ENDE. Fueron varios meses de negociación en los que se discutía la continuidad del proyecto denominado construcción y Adecuación Técnica al SIN del Sistema Central Tarija o “anillo energético”. Los preacuerdos ya fueron anunciados por el Gobernador hace un mes atrás y el viernes 23 de diciembre se logró un acuerdo de continuidad de pagos del mismo, en base a lo pre-acordado y anunciado por el Gobernador del Departamento.

e&e: Recordemos, ¿Qué es el Anillo Energético?

BSGU: Es un proyecto que tiene avance del 90%. El pasado mes de julio de 2015 fue el inicio de obras, consistente en la construcción de dos líneas de Alta Tensión y la ampliación de tres subestaciones. La inversión llegará a más de 185 millones de bolivianos, que por contrato suscrito entre el ex gobernador Lino Condori se dispuso que ese monto sea pagado por el Departamento de Tarija. En éste tema hemos sido críticos, hemos resaltado el hecho de que si el Poder Ejecutivo central financia obras de gran importancia y envergadura en otros departamentos pudo haber asumido el financiamiento del anillo, inclusive el gobernador Oliva se lo pidió mediante nota oficial en abril pasado al ministro de Hacienda, pero bueno no lo aceptaron, pero ya está, primó el interés de atender al ciudadano por sobre cualquier cálculo político, el gobernador rechazó la posibilidad de rompimiento de contrato que surgió en un momento y decidió hacer un esfuerzo importante por Tarija. Es un poco la historia, quedó atrás, es mejor mirar adelante.

e&e: ¿Cómo beneficiará a Tarija?

BSGU: Consiste en la construcción y adecuación técnica al Sistema interconectado Nacional (SIN) mediante una nueva red de Alta Tensión y del que se beneficiarán, entiendo, casi 300 mil personas de las jurisdicciones municipales de Tarija-Capital, San Lorenzo, Uriondo y Padcaya.

e&e: ¿Se acabarán los cortes de electricidad?

BSGU: Bueno, siempre hay cortes, por diversos factores, pero esperemos que se cumpla la promesa del ministro de hidrocarburos que sobre éste anillo energético indicó que Tarija no tendría más cortes eléctricos y tendría electricidad ilimitada, esperemos sea así. De todas formas estamos poniendo el mejor empeño en éste proyecto por sobre cualquier interés. Aquí primó el interés del departamento y así lo dejamos establecido con el Gobernador que entiende muy bien sobre temas de energía y conoce la realidad de gas, petróleo, y electricidad no sólo de Tarija sino del país.

e&e: ¿Cuál es el acuerdo arribado?

BSGU: Gobernación y SETAR lograron “cerrar” positivamente el acuerdo mediante un contrato modificatorio al principal, que respeta las características y el fondo del mismo, solo modifica las formas de pago, teniendo en cuenta que Tarija se encuentra en una situación financiera complicada, con la baja de precios del petróleo que afectan a precios del gas y a nuestras regalías y por altos compromisos de pago asumidos por anteriores administraciones que han dejado muy atado financieramente al gobernador Oliva. Así y todo dijo que hay que ir adelante para atender al Departamento de Tarija. El Departamento de Tarija realizará pagos periódicos para que ENDE continúe con los trabajos y los concluya en mayo de 2017.

e&e: ¿La Asamblea Legislativa Departamental autorizó los pagos?

BSGU: Sí, fue la Asamblea legislativa Departamental que entendió que éste es un compromiso con el departamento de Tarija, y votaron en consecuencia aprobando fondos para el primer pago.

e&e: ¿Cuándo se concluye la obra?

BSGU: De acuerdo a contrato esperemos que en mayo de 2017, sin embargo voy a solicitar al presidente de Ende que se haga un esfuerzo de buena fe y se entregue la obra en abril de 2017, con motivo del aniversario del departamento de Tarija. Quiero destacar la labor de todos los legisladores locales que votaron a favor del presupuesto para éste proyecto, de la presidenta de la comisión de energía y de ejecutivos de ENDE en poner el mejor empeño en éste tema de interés ciudadano prioritario que está al margen de cualquier consideración político-partidario. Creo que todos estamos trabajando por Tarija, de buena fe, sin cálculos, estamos construyendo el departamento, en el marco del plan dignidad, con más conexiones de gas domiciliario y mayor penetración eléctrica, estamos con un espíritu ampliamente positivo, sin ofender a nadie. Vio usted Pablo que nunca polemizo, no es mi estilo, no me gusta confrontar, creo que es mejor conversar, dialogar y llegar a puntos de equilibrio, en donde prime lo técnico, para mí lo técnico va por encima de cualquier consideración política.

REUNIONES

Finalmente, es importante destacar que, en las reuniones sostenidas en pos de encontrar una solución a este tema, las cuales se desarrollaron tanto en Tarija como en Cochabamba, participaron el gobernador Adrián Oliva Alcázar, el secretario de Energía e Hidrocarburos, Boris Santos Gómez Úzqueda; el gerente general de Setar, Rubén Darío Velasco Mercado; el fiscal de Obras, Víctor Navajas; el abogado Alejandro Roda; y el secretario de Economía y Finanzas de la Gobernación, Manuel Figueroa, conforme se lee en el acta de entendimiento que posteriormente se tradujo en un contrato modificatorio. Por parte de ENDE Transmisión S.A., se hizo presente el gerente general Ramiro Mendizábal, el gerente administrativo y financiero, Marcelo Argandoña; el gerente del Proyecto Tarija, Fidel Chávez; el Asesor Legal, Jorge Chávez; y el abogado principal de la corporación Carlos Rocha Fuentes.