Gobierno advierte que el paro médico oculta una movilización ‘conspirativa’

El ministro de Gobierno dijo que si los médicos cambian sus demandas habrán demostrado que “no hay ninguna voluntad para solucionar este tema”. Recordó que desde junio de 2017 se firmaron seis acuerdos.

La Razón/

A 42 días del paro médico que nuevamente tropezó con desacuerdos que impiden la solución del conflicto mediante el diálogo, el Gobierno advirtió que detrás de la protesta subyace una “movilización política conspirativa” alentada por actores de la oposición.

Así lo hizo saber el ministro de Gobierno, Carlos Romero, durante una conferencia de prensa en la que lamentó que las asambleas departamentales de los médicos hayan rechazado el preacuerdo al que se había llegado con los dirigentes nacionales la madrugada del martes.

De acuerdo a la autoridad, el documento atendía “más del 90%” de las demandas del pliego de los galenos, por lo que consideró que la única explicación para el rechazo se encuentra en la penetración de actores políticos en las asambleas, entre los que mencionó a los dirigentes del magisterio José Luis Álvarez y Norma Barrón, al rector de la Universidad Mayor de San Andrés, Waldo Albarracín y a diputados de Unidad Demócrata.

“Detrás de esta movilización de mandiles blancos se está ocultando una movilización política conspirativa, tengo que decirlo así porque lógicamente hemos procesado la información del debate y conclusiones de las asambleas convocadas por los col departamentales ayer”, dijo.

Este martes, los colegios departamentales de los médicos rechazaron el preacuerdo por considerar que no atiende su principal demanda, la abrogación del artículo 205 del Código Penal, y anunciaron para hoy la entrega de una contrapropuesta al Gobierno.

Romero dijo que esperaba que esta respuesta no cambie los términos de su pliego, porque ello confirmaría que no existe una voluntad sincera de encontrar una solución al conflicto.

“Espero que no se hayan cambiado las demandas. Si se han cambiado las demandas está claro que no hay ninguna voluntad para solucionar este tema”, aseveró.

Antes había recordado que entre el 13 de junio de 2017 y el 2 de enero de este año se firmaron seis acuerdos con los dirigentes de los médicos, lo que mostró como prueba de que el Gobierno tiene voluntad de diálogo para solucionar el conflicto.

Con este antecedente, dijo que se sintió traicionado con el nuevo rechazo de los médicos, a quienes sin embargo recordó que en el Gobierno “no somos tontos”.

“Eso no es buena fe, y nosotros tampoco somos ingenuos, no hemos nacido ayer, de tal modo que me siento profundamente dolido y traicionado en el propósito de seguir un dialogo de buena fe realmente”, aseveró.