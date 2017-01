GOBIERNO DEFINE QUE EL INCREMENTO DE PENSIONES EN COLEGIOS PRIVADOS NO DEBE SUPERAR EL 4%

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas determinó, en función a una evaluación técnica que consideró la tasa de inflación del año pasado, las utilidades de los colegios privados, el no pago del segundo aguinaldo, el crecimiento vegetativo del sector y los tipos de unidades educativas, que el incremento de las pensiones escolares para 2017 no debe superar el 4%.

La Paz/ABI

Esa determinación fue comunicada hoy al Ministerio de Educación, mediante una nota dirigida a su titular, Roberto Aguilar.

“En atención a su nota NE/VER No. 1221/2016, mediante la cual solicita a esta cartera de Estado un estudio para la determinación del porcentaje de incremento a las pensiones escolares de la presente gestión; comunico a usted que conforme a la evaluación técnica realizada que considera la tasa de inflación, las utilidades generadas en la gestión 2016 de los colegios privados, el no pago del segundo aguinaldo en el año 2016, la tasa de crecimiento vegetativo del sector, así como los tipos de unidades educativa, se determinó que el incremento a las pensiones para la gestión 2017 no deberá superar el 4%”, señala la nota remitida al Ministerio de Educación.

No obstante, el Ministerio de Economía aclaró, en la misiva, que de acuerdo con la Ley 070 y el Decreto Supremo 29894, es el Ministerio de Educación la entidad responsable de definir el porcentaje de incremento en las pensiones escolares, coordinar y comunicar la decisión a la Asociación Nacional de Colegios Particulares (ANDECOP).

Recordó que el Ministerio de Educación debe adoptar las medidas necesarias de control para que las unidades educativas cumplan con el porcentaje de incremento dispuesto.

“Toda vez que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas anualmente recibe denuncias por el incumplimiento en su aplicación”, señala la nota.