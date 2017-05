GOBIERNO MUNICIPAL Y PERSONEROS DEL HOSPITAL RUBÉN ZELAYA REALIZARÁN NUEVA COLECTA DE SANGRE

La meta es sobrepasar las 150 unidades de sangre. El Gobierno Municipal y los personeros del Hospital Rubén Zelaya, ultiman los detalles de organización y esperan la cooperación de toda población.

Yacuiba/Agencias

La actividad se realizará el jueves 18 y viernes 19 de mayo a partir de las ocho de la mañana en la plaza Fray Quebracho, ubicada frente al hospital Rubén Zelaya. Habilitarán un bus móvil para permitir que una mayor cantidad de personas mayores de 18 años, participen de esta colecta solidaria.

La responsable del Servicio Transfuncional de Sangre del Hospital Rubén Zelaya, Dra. Litzi Cors, detalló que las personas que quieran donar sangre, deben ser mayores de 18 y menores de 60 años, pesar más de 50 kilogramos, no padecer ningún tipo de enfermedades y en caso de las mujeres, no estar en periodo de gestación o lactancia. Explicó que los donantes no es necesario que estén en ayunas.

“Antes de iniciar con el proceso de donación, se le hace algunos estudios médicos y preguntas laboratoriales a la persona, posteriormente se procede con la extracción de sangre de 450 ml que dura entre 10 a 15 minutos aproximadamente. Una vez que finaliza la campaña de donación, nosotros mandamos toda la sangre a la ciudad de Tarija, donde es sometida a siete estudios antes de ser utilizada por los diferentes profesionales médicos”, puntualizó Cors, a tiempo de enfatizar que un donante puede salvar la vida de cuatro personas.

Asimismo, refirió que anualmente el Servicio Transfuncional necesita de por lo menos 700 unidades de sangre para cubrir los requerimientos de los diferentes servicios de salud. En ese sentido, dijo que es importante que la población se solidarice y extienda su brazo a la vida, tomando en cuenta que nadie está libre de sufrir un accidente u otra emergencia médica donde se necesite disponer de una o más unidades de sangre para salvar sus propias vidas o de un ser querido.

A su turno, el administrador del Hospital Rubén Zelaya, Juan José Talavera, expresó que el Gobierno Municipal de Yacuiba, a través de la máxima autoridad ejecutiva, viene trabajando de manera coordinada con la dirección y personal médico del nosocomio, para hacer que esta primera colecta de sangre de la presente gestión 2017 sea exitosa.

Subrayó que la entidad pública, está colaborando con toldos, sonido, alimentación para los donantes y demás detalles logísticos de organización. El profesional, invitó a todos los funcionarios públicos, privados y pueblo en su conjunto a que participen de esta importante actividad.

Por su parte el Dr. Oscar Aliaga, director del Hospital Rubén Zelaya, también aprovechó la oportunidad para motivar a los ciudadanos del municipio tanto del área concentrada como dispersa, a que extienda su brazo a la vida y donen sangre, porque es de mucha ayuda para salvar las vidas de aquellas personas que en su momento la requieren. Recordó que la meta es sobrepasar las 150 unidades transfuncionales.