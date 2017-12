Gobierno ratifica a Mesa como vocero de la demanda marítima

La permanencia del expresidente Carlos Mesa como vocero de la demanda marítima será hasta que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya emita su fallo o hasta que el presidente Evo Morales defina que terminó su rol en ese cargo.

Página Siete/

Así lo dio a conocer el presidente en ejercicio, Álvaro García Linera, consultado sobre las últimas declaraciones del canciller Fernando Huanacuni, quien indicó al periódico El Diario que la etapa de la vocería marítima había acabado.

“El señor Carlos Mesa sigue siendo nuestro vocero de la causa marítima. Ha hecho un trabajo muy importante a nivel internacional, hemos saludado ello, sigue cumpliendo su misión y la cumplirá hasta que el Presidente defina que ya se culminó, pero en tanto no tengamos el fallo de La Haya, no hay porqué variar esto, y creo que no hay nada más que decir al respecto”, indicó García Linera.

A su juicio, la CIJ emitirá sentencia el próximo año o en todo caso en 2019, razón por la cual, además, se dispuso a varios Ministerios y las FFAA a preparar las acciones post demanda marítima, que tienen que ver con la recopilación de datos e información que permitan al país instaurar una negociación con Chile para lograr una salida soberana al océano Pacífico.

La continuidad de Carlos Mesa como vocero se puso en tela de juicio, luego de que varias autoridades de Gobierno lo señalaran de estar en campaña para ser candidato en las elecciones de 2019, por su impulso por el voto nulo en las elecciones judiciales y pese a que él, en más de una oportunidad, descartó que se presentaría a los comicios de ese año.