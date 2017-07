GOBIERNO RECHAZA DENUNCIA SOBRE VÍNCULOS DE MILITARES EN ROBO DE AUTOS EN CHILE

El Gobierno de Bolivia rechazó el lunes una denuncia del canciller chileno, Heraldo Muñoz, sobre la existencia de al menos diez casos de robo de vehículos en los que supuestamente estarían vinculados militares bolivianos.

La Paz/Agencias

En una rueda de prensa, el ministro de Defensa, Reymi Ferreira, calificó de “temerarias” las acusaciones de Muñoz, quien, según dijo, no sustenta sus palabras con pruebas y pretende “enlodar” la acción de las Fuerzas Armadas del país andino en la frontera.

“Nos parece temerario, artero, grosero que se quiera acusar que militares bolivianos estarían, como él ha dado a entender, robando en territorio chileno movilidades (vehículos) chilenas. Eso no es cierto, no ha ocurrido, no tenemos antecedentes”, dijo.

Ferreira replicó así a una declaración del canciller chileno a una radio de su país y de la que se hicieron eco medios bolivianos, en la que aseguró que hubo al menos 10 casos de militares bolivianos vinculados a sucesos de autos robados desde 2010.

El ministro boliviano aseguró que “no hay una sola denuncia que haya conocido las Fuerzas Armadas” sobre robos de vehículos en los que estuvieran involucrados militares.

Según Ferreira, el único antecedente se registró en 2015, cuando dos subtenientes incautaron un auto en territorio boliviano y lo vendieron, pero luego el vehículo fue recuperado, devuelto a su dueño y los militares fueron dados de baja y procesados.

Afirmó que si Muñoz tiene pruebas de sus denuncias, que las envíe por la vía diplomática para darle la respuesta que corresponde.

El ministro explicó que en los últimos años Bolivia devolvió a Chile al menos 400 vehículos robados que fueron recuperados en la nación andina y demandó que los carabineros del país austral hagan un “control efectivo”.

Según Ferreira, en la última década, la Aduana transfirió a las Fuerzas Armadas 600 vehículos incautados al contrabando, de los que 160 fueron documentados a nombre de la institución y se tramita ese procedimiento para el resto de los motorizados.

Lamentó que las declaraciones de Muñoz quieran “entorpecer” la reunión técnica sobre fronteras entre ambos países que se realizará el martes en Santa Cruz (este) y consideró que con esas actitudes se demuestra que no se quiere una “relación cordial”.