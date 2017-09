GOBIERNO RESPONDE A MURILLO Y DICE QUE KALED K. ESTÁ LEGALMENTE EN BOLIVIA

El Ministerio de Gobierno emitió un comunicado luego que el diputado opositor Arturo Murillo denunciara que el ciudadano venezolano-canadiense tiene un avión en el que se encontró droga y contratos en Bolivia por cerca de Bs 1.500 millones

La Razón/

El Ministerio de Gobierno aseguró ayer martes que el ciudadano venezolano-canadiense Kaled K. M. no tiene arraigo ni procesos penales internacionales en respuesta a la denuncia del diputado de oposición Arturo Murillo, quien denunció que el ciudadano extranjero es dueño de un avión en el que se encontró droga y tiene firmados contratos con el Estado por cerca de Bs 1.500 millones.

Aunque no aclaró si tiene o no contratos con el Estado, el Ministerio de Gobierno afirmó en un comunicado que “el mencionado ciudadano no tiene arraigo, ni antecedentes penales internacionales, que le impidan transitar por nuestro territorio, a la fecha su permanencia es legal en Bolivia”.

Murillo denunció que en un avión de propiedad del empresario venezolano-canadiense se halló droga y en su interior viajaban el hijastro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, Efraín Antonio C. F. y su sobrino Francisco F. de F., ambos –dice el legislador opositor- encarcelados en Nueva York .

“Este señor (Kaled M.) tiene este avión que es de la empresa Sabenpe S.A., empresa que funciona en Venezuela y también funciona en Bolivia. Casualmente ha trabajado para el municipio paceño hasta hace poco tiempo atrás ”, afirmó el senador y aseguró que el extranjero tiene contratos con el Estado por cerca de Bs 1.500 millones.

Además aseguró que se encuentra en Bolivia desde noviembre de 2006 y que, según un flujo migratorio, habría ingresado al país al menos 217 veces pero con siete números de documento de identidad diferentes.

El Ministerio de Gobierno también respondió sobre esa situación. “Tiene un flujo migratorio extenso (11 años) y los documentos de viaje que utilizó fueron emitidos por la República Bolivariana de Venezuela y la República de Canadá”.

El director del Sistema de Regulación Municipal, Giovanni Jemio, aseguró que la Alcaldía no tiene contrato alguno con la empresa Saneamiento y Servicios Ambientales (Sabenpe SA), cuyo acuerdo contractual suscrito en la gestión del exalcalde Juan del Granado feneció el 31 de octubre de 2016.