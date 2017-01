GREMIALES DE TARIJA ASEGURAN QUE LA VENTA DE PRODUCTOS BAJÓ HASTA EN UN 20%

La ejecutiva del sector gremial de Tarija, Adriana Romero, aseguró el martes que las ventas por las fiestas de fin de año bajaron hasta en un 20%, en relación a la gestión pasada, producto de la crisis económica que vive ese departamento.

Tarija/ABI

“Dentro del municipio de Cercado no hubo mucha venta, no era la expectativa del sector gremial, bajaron hasta en un 20 por ciento, que es considerable. En las ferias del mercado ‘Campesino’ y ‘Víbora Negra’ se vendió regular, pero los que estuvieron en el campo ferial del ‘Constructor’ no tuvieron venta”, informó.

Según Romero, la crisis económica que vive el departamento de Tarija y la falta de circulante afectó la venta durante las fiestas de fin de año, a ello se debe sumar que el sector gremial se incrementó en cerca del 20%, en los últimos seis meses, por la falta de un trabajo estable.

Por su parte, el dirigente de los vendedores de la feria del Constructor, Toribio Huarachi, aseguró que “la situación económica afectó, porque no hubo el doble aguinaldo y no hay tanto circulante como el año pasado, eso afecto las ventas”.