HUGH HEFNER, FUNDADOR DE ‘PLAYBOY’ FALLECE A LOS 91 AÑOS

El fundador del imperio Playboy, Hugh Hefner, falleció el miércoles en su casa en Beverly Hills, a la edad de 91 años. Hefner murió “rodeado de sus seres queridos” en su legendaria residencia, la Mansión Playboy, a la edad de 91 años. Con él se va un icono del exceso en Estados Unidos, el hombre de la gorra de capitán, las conejitas a pares y las esposas imposiblemente jóvenes.

American Icon and Playboy Founder, Hugh M. Hefner passed away today. He was 91. #RIPHef pic.twitter.com/tCLa2iNXa4

— Playboy (@Playboy) September 28, 2017