Iglesia convoca a médicos al diálogo para buscar una salida al conflicto

La Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) convocó a los representantes de colegios médicos departamentales a instalar una mesa de diálogo para encontrar una solución al conflicto entre el sector salud y el Gobierno, que ya lleva 27 días.

ANF-ABI

“Viendo esta realidad preocupante de la huelga en la salud, estamos invitando al diálogo. Hemos enviado una carta a ellos (a los médicos), donde decimos en la parte central, que estamos preocupados por esta situación y a fin de dialogar sobre el futuro del conflicto, nos permitimos convocar a un diálogo a todos los colegios departamentales”, comunicó el secretario general de la Conferencia Episcopal Boliviana, Aurelio Pesoa.

La convocatoria dirigida a los colegios médicos departamentales a través de su representante nacional, Anibal Cruz, es para hoy a las 15:00 en oficinas de Cáritas Bolivia, ubicada en la calle Pichincha de la ciudad de La Paz.

“Nosotros queremos dialogar con los médicos, y en ese diálogo esperamos poder encontrar una salida. No será seguramente una solución pero si una salida a este momento o a estos días de angustia que están pasando no solamente los enfermos de hospitales, clínicas o en casa, si no las familias de los enfermos”, agregó Pesoa.

En tanto los dirigentes del Comité Departamental de Salud (Codesa) de La Paz convocaron a los médicos a plegarse para el “encierro” en hospitales públicos, según publica la agencia ABI.

“Todos los profesionales en salud deben proceder al encierro en sus instituciones desde las 08:00 hasta las 21:00 del martes 19 de diciembre de 2017, mismo que será controlado por los sindicatos”, señala el instructivo.

En Cochabamba, la Facultad de Medicina anunció unirse a las medidas desde enero, al incio del año académico.