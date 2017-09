INTERPOL APRUEBA LA INCORPORACIÓN DE PALESTINA COMO NUEVO MIEMBRO

Télam/

La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) aprobó hoy el ingreso de Palestina en el organismo en su Asamblea General reunida en Beijing, lo que fue considerado un “éxito” por sus autoridades en la búsqueda de para ganar reconocimiento internacional, luego de que el país fuera admitido en 2012 como Estado observador en la ONU.

New member countries State of Palestine and Solomon Islands bring INTERPOL's membership to 192. #INTERPOLGA pic.twitter.com/9LaggaQ6op

— INTERPOL (@INTERPOL_HQ) September 27, 2017