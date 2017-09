JHASMANI CAMPOS SERÁ EL PRIMER LEGIONARIO EN INCORPORARSE A LA “VERDE”

ABI/

Campos llegará el 29 de septiembre a la ciudad de La Paz, proveniente de Tailandia, donde juega en el Bangkok Glass.

El segundo legionario en llegar a La Paz será el ariete Marcelo Martins, quien tiene previsto su arribo para el 30 de septiembre, proveniente de China.

El penúltimo en llegar a la concentración será el delantero del DC United de Estados Unidos, Bruno Miranda, quien arribará el 1 de octubre.

Finalmente, el guardameta Carlos Lampe, que juega en el Huachipato de Chile, aún no tiene confirmado el día de su llegada.

