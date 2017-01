JOSÉ LUIS GARCÍA: SI QUEREMOS HACER LAS COSAS AJUSTADAS AL DERECHO, QUE RENUNCIEN TODOS Y VAMOS A LAS URNAS

José Luis García, quien fuera en su momento primer presidente de la Asamblea Regional del Gran Chaco, ponderó y felicitó la postura asumida por los Comités Cívicos de Yacuiba y Villa Montes, respecto a la consolidación de la Autonomía y el Estatuto.

Yacuiba/elchacoinforma.com

En entrevista realizada a través de radio ABC 103.1, García, actualmente asesor ejecutivo del Gobierno Municipal de Yacuiba, aseveró que la Autonomía Regional se debe implementar de manera plena y no “a medias tintas” como se hizo hasta ahora, a su vez señaló que es necesario la voluntad política, personal e institucional por parte de los subgobernadores de Yacuiba, Caraparí y Villa Montes, quienes deben dar un paso al costado para poner en marcha la Autonomía Regional.

Asimismo refirió que la Ley 587 (Ley transitoria electoral para las Elecciones Subnacionales 2015) establece en su artículo único, inciso “g”, que en caso de renuncia de las autoridades antes de haber cumplido la mitad de su mandato, el Tribunal Supremo Electoral deberá convocar inmediatamente a elecciones.

Sin embargo, en caso de haber transcurrido más de dos años y medio del mandato, en el caso de los subgobernadores, será el Gobernador del Departamento quien designe como su reemplazo al funcionario de mayor rango, ante ausencia definitiva ya sea por renuncia o algún otro impedimento.

“Soy un convencido de lo que se tiene que hacer, primero no aceptar ninguna ley transitoria para que uno de los tres subgobernadores sea MAE, técnica y legalmente eso no se debe hacer porque no está previsto ni en la Constitución, ni en la Ley Marco de Autonomías, mucho menos en el Estatuto del Chaco”, dijo García.

En ese sentido calificó el proyecto de Ley presentado por los tres subgobernadores del Gran Chaco como atentatorio al Estatuto Regional, además de violar la Constitución Política del Estado, al tiempo de expresar su desaprobación con la propuesta de que el Ejecutivo Regional sea elegido de manera transitoria por la Asamblea del Chaco.

“Necesitamos ajustarnos a la norma constitucional y respetar a la Constitución, no violarla, necesitamos respetar el Estatuto que dice con mucha claridad voto universal, secreto y obligatorio, significa que el Ejecutivo Regional saldrá del voto de Yacuiba, Caraparí y Villa Montes por simple mayoría”, acotó García.

Finalmente indicó que es entendible la postura de las autoridades al no querer renunciar, ya que recién están al inicio de su gestión y tratando de organizar las Instituciones que acumulan además una serie de deudas, por consiguiente, es preferible concluir con la gestión y no ir contra las normativas vigentes. “Dejemos las cosas como están, no inventemos figuras legales atentatorias a la Constitución y al Estatuto, el 2020 se irá a las urnas en el marco de lo que establece el Estatuto”.