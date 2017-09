KUN AGÜERO SUFRIÓ UN ACCIDENTE DE TRÁNSITO EN HOLANDA

El futbolista argentino se accidentó tras presenciar el show de Maluma y se fracturó una costilla. Se perderá el partido ante Perú.

Holanda/Clarín

Sergio Agüero sufrió un accidente automovilístico en Holanda cuando regresaba de presenciar el show de Maluma. El Kun, futbolista del Manchester City, se trasladaba en un taxi que chocó contra una columna y sufrió una fractura en una de sus costillas. El delantero llevaba puesto el cinturón de seguridad.

🎥 Aguero sufre un accidente de tráfico en Amsterdam pic.twitter.com/tgEsKnuMTZ — AS (@diarioas) September 29, 2017

El Kun estuvo en el recital del cantante colombiano en Ámsterdam y se dirigía rumbo al aeropuerto para abordar un vuelo hacia Manchester. Agüero quedó internado y su salud no corre riesgos, pero se especula que estará al menos dos meses sin jugar.

Las impactantes imágenes del auto en el que #Aguero sufrió el accidente ➡ https://t.co/l9YuZq9cE5 pic.twitter.com/UOiW92484j — Diario Olé (@DiarioOle) September 29, 2017

“Me rompí la costilla, ahora estoy haciendo reposo. Me duele mal”, le contó Agüero al periodista Juan Pablo Varsky, según este contó en su programa de radio No Somos Nadie. “El taxista no vio la curva y patinó. Y cuando patinó, nos la dimos con el poste”, contó sobre el accidente.

“Sergio Agüero será evaluado por los servicios médicos del club hoy tras verse envuelto en un accidente de tráfico el jueves. El delantero del City estaba en los Países Bajos durante su día libre y sufrió lesiones”, señala un escueto comunicado del club en su sitio oficial.

El goleador del City (está a un tanto de convertirse en el máximo anotador histórico del club) contaba con grandes chances de ser titular el 5 de octubre en la Bombonera en el definitorio partido que la Selección deberá afrontar ante Perú por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Rusia 2018.

La baja del ex Independiente obligará al entrenador de la Selección, Jorge Sampaoli, a repensar la lista de convocados para la doble fecha (el 10 visitará a Ecuador, en Quito). Darío Benedetto (salió tocado en la derrota de Boca ante Godoy Cruz) seguramente formará parte de la nómina junto a Mauro Icardi, pero además se abre la puerta para otro delantero: Joaquín Correa de Sevilla y Lucas Alario de Bayer Leverkusen corren con chances. ¿Volverá a ser convocado Gonzalo Higuaín?

@maluma . Gracias por la invitación !! 👌🏽 A post shared by Sergio Leonel Agüero (@10aguerosergiokun) on Sep 28, 2017 at 10:49am PDT

En su cuenta de Instagram, horas antes del accidente, el Kun subió una foto junto a Maluma y le agradecía por la invitación al show.