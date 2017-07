LA INTENDENCIA MUNICIPAL DE CARAPARÍ CONTROLA EL PRECIO DE LAS VERDURAS

La Intendencia Municipal realiza el control del estado y precio de los artículos de primera necesidad. Las últimas heladas ocasionaron daños en algunos cultivos de la región, provocando el incremento de las verduras.

Caraparí/elchacoinforma.com

El intendente municipal Manuel Velásquez, refirió que a raíz del intenso frío que se registró hata hace poco en la región, algunos productos incrementaron su costo. “Antes una caja de tomates se encontraba desde 70 a 80 bolivianos, ahora la misma se la tiene por 150 y hasta 160 bolivianos, eso porque todo el producto fue afectado y esta escaso, estamos tratando de concientizar a ciertos productores para que bajen el precio”, indicó.

Puntualizó que gracias al trabajo minucioso que realiza la Intendencia, se logró hacer que varios artículos de primera necesidad mantengan su precio, incluso algunos rebajaron, tal es el caso de la papa. “Lo que hasta ahora no se puede consensuar es el precio de la carne, dentro del Mercado no se puede tratar este tema y no está habiendo conciencia de los carniceros”, manifestó Velásquez, acotando que la carne está llegando desde Yacuiba, la misma que viene certificada.

“La carne debe tener el respectivo cargo que extiende el Senasag, siendo tarea de la Intendencia de velar que ingrese carne de buena calidad para el consumo de la población, en el caso del faeneo y el traslado, están las instituciones pertinentes que tienen que regular ese tema”, complementó.