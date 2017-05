LA POLICÍA CHAVISTA REPRIME LA MARCHA CONTRA EL RÉGIMEN MILITAR DE NICOLÁS MADURO

La oposición intenta marchar hacia el Tribunal Supremo de Justicia y al Consejo Nacional Electoral, mientras los simpatizantes oficialistas se concentran en la Plaza Bolívar de la capital. Las autoridades desplegaron a primera hora tanquetas y barreras en puntos estratégicos y usan bombas lacrimógenas contra la multitud.

Venezuela/Infobae

El régimen militar de Nicolás Maduro volvió a reprimir las protestas opositoras con balas de goma y bombas lacrimógenas en Caracas y otros puntos del país, según muestran las imágenes compartidas en redes sociales por los manifestantes.

Desde las 9 de la mañana (13 GMT), chavistas y opositores comenzaron a concentrarse en algunos puntos de la capital y oras ciudades. En tanto, policías y militares desplegaron desde temprano camiones antimotines y barreras metálicas en puntos estratégicos para frenar el acceso al centro de la capital.

La coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) llamó a la población civil a marchar hacia las sedes del Poder Judicial y Electoral, en el oeste de la capital venezolana, bajo el lema “El pueblo se rebela contra el golpe”. Además, fue también llamada Doblete contra la dictadura, por los dos puntos de convocatoria.

“No queremos reprimidos, no queremos que haya heridos, muertos, no queremos ni una gota de sangre. Así que un llamado a las fuerzas represoras, que por favor no sacrifiquen a los venezolanos“, declaró desde Caracas el diputado Henry Ramos Allup, líder opositor.

“Nosotros, en el Día del trabajador, no tenemos nada que celebrar, porque tenemos un salario de hambre que no alcanza para comprar nada“, dijo a su vez Miguel Quiroz, secretario general sindical del partido opositor Acción Democrática, concentrado en el este de Caracas.

Las convocatorias de la oposición se multiplicaron en el interior del país y la mayoría de ciudades tendrá manifestaciones en plazas públicas y sedes locales de la autoridad electoral y del Poder Judicial.

Por su parte, Maduro encabezará una concentración de sus seguidores por el Día del trabajador en la Plaza Bolívar, en el centro de Caracas, considerado bastión de los chavistas y muy cerca de los puntos a donde pretende llegar la oposición: a tres cuadras del CNE y a menos de un kilómetro de la sede del TSJ.