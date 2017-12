Las nuevas directrices sobre el VIH que están cambiando vidas

El año pasado, Chris Kimmenez y su esposa le hicieron una sencilla pregunta a sus médicos. ¿Podría Chris, que ha sido VIH positivo desde 1989, pero mantiene el virus bajo control mediante la medicación, transmitir la enfermedad a Paula?

Agencias/

Estaban bastante seguros de que sabían la respuesta. Llevaban casados desde hacía más de 30 años, y no siempre habían practicado sexo seguro, pero Paula no mostraba signos de padecer el virus.

Sus médicos estaban menos seguros. “Tuvieron una conversación, e hicieron una investigación al respecto. Dijeron que aún podría haber un riesgo, pero estamos lo suficientemente cómodos de que las relaciones sexuales sin protección son seguras”, relata Kimmenez.

“Lo supimos todo el tiempo”, remarcó Kimmenez, de 56 años, que trabaja con ex delincuentes en Filadelfia.

Reconocimientos simples como ese, pronunciados en voz baja en la privacidad de los consultorios médicos, marcan la llegada de un momento histórico en la historia del sida: las autoridades médicas están de acuerdo en que las personas con cargas virales indetectables no pueden transmitir el virus que causa el sida.

El cambio de política tiene profundas implicaciones en la forma en que las personas ven el VIH. El cambio no solo promete sexo sin protección para parejas como Kimmenez y su esposa, sino que también reduce el estigma para los 1,2 millones de estadounidenses que viven con el VIH. El cambio de política también ofrece la esperanza de que más personas serán evaluadas y comenzarán el tratamiento si se descubre que tienen el virus en vez de negarlo.

“Había algo en mí que decía que estaba dañado y cometí un error, y la gente lo ve como si fuera un peligro”, cuenta Mark King, un escritor y activista que dio positivo en la prueba del VIH en 1985. Pero ahora, el tratamiento ha suprimido completamente el virus. “Cuando finalmente internalicé este mensaje…. Algo que de repente se me escapó es difícil de describir. Parecía que alguien casi me hubiera limpiado. Ya no me siento como un paria enfermo”, añade al respecto.

Hace unos años era considerada una sentencia de muerte, pero ahora la infección puede controlarse mediante medicamentos, al igual que las enfermedades crónicas como la diabetes, y las personas que tienen el virus viven vidas completas. La tasa de nuevas infecciones en Estados Unidos se redujo en un 10 por ciento desde 2010 hasta llegar a los 37,600 nuevos casos en 2014, según datos facilitados por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) de Estados Unidos. Menos de 7,000 personas murieron de sida ese año.

A mediados de verano de 2017, Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas y una de las principales autoridades mundiales de VIH, acordó públicamente, en una conferencia internacional, que las personas con cargas virales indetectables en su sangre no pueden transmitir el virus.

El 27 de septiembre, el CDC, siguió en esa línea y publicó una carta que decía que las personas que toman medicamentos diariamente “y logran y mantienen una carga viral indetectable no tienen riesgo de transmitir sexualmente el virus a una pareja VIH negativa”.

La influyente revista británica The Lancet HIV respaldó la idea en un editorial. En total, más de 500 organizaciones de 67 países están de acuerdo, según Bruce Richman, que encabeza la campaña Indetectable = Instramisible acreditada con el comienzo de cambiar la percepción pública de la transmisibilidad del VIH.

Esta medida ha tardado en lograr la aceptación de los principales proveedores de servicios de salud. Muchos no lo saben o deben desaprender el hábito de hacer que los pacientes reciban lecciones de sexo seguro, como lo han estado haciendo casi desde que comenzó la epidemia del sida. Las personas VIH positivas también deben alterar las creencias profundamente arraigadas de que nada bueno puede revelar su estado.

El cambio en la filosofía también ha suscitado inquietudes, para las cuales existe cierta evidencia de que un mayor número de relaciones sexuales sin condón conducirá a un aumento de otras infecciones de transmisión sexual. Y los expertos reconocen que algunas personas cuya carga viral no se suprime realmente transmitirán el VIH a otros.

Las leyes, en muchos estados están desactualizadas. Muchos todavía criminalizan el hecho de no revelar el estado de VIH a una pareja, incluso cuando no hay peligro de transmisibilidad.

Pero en general, según las autoridades, el acuerdo de que las personas con VIH pueden prevenir la transmisión sexual tomando una sola píldora cada día es nada menos que revolucionario.

“Nada está completamente libre de riesgos. Lo que la comunidad siente es que todo lo bueno que vendrá por la falta de estigmatización social solo justifica el riesgo. Esto significa mucho para ellos. Esto tiene mucho que ver con su autoestima, su identidad”, dice Fauci en una entrevista.

Una carga viral indetectable se define con menos de 200 copias del virus en un mililitro de sangre. En general, las personas con VIH deben mantener ese nivel en un nivel inferior durante seis meses antes de comenzar a considerarse incapaces de transmitir el virus sexualmente.