MADRE DEL EXGERENTE DE BOLIVIA TV AMENAZA CON ENTRAR A HUELGA DE HAMBRE POR SU HIJO

Doris Thellaeche aseguró sentirse decepcionada del denominado “proceso de cambio” que apoyó desde Santa Cruz.

La Paz/ANF

Doris Thellaeche, madre del exgerente General de Bolivia TV Gustavo Portocarrero, anunció que iniciará una huelga de hambre en protesta por la detención preventiva de su hijo en la cárcel de Patacamaya, localidad situada a 96 kilómetros de la ciudad de La Paz. Dijo que desde el MAS hay la intención de “liquidar a la juventud”.

“Estoy yendo a Patacamaya en este preciso instante; haré huelga de hambre en Patacamaya, prefiero sacrificar mi vida pero no la de mi hijo, y no voy a permitir que abusen no solo a mi hijo, sino a toda la juventud de este país que se siente atemorizada”, afirmó la afligida madre en una breve entrevista con ANF.

Thellaeche señaló que su hijo le dedicó varios años de trabajo al denominado “proceso de cambio”, hasta el punto de enfermarse.

“Yo me siento totalmente desalentada y no puedo creer en la justicia de las autoridades, jueces, fiscales, entonces creo que hay que tomar conciencia, porque creo que en este país quieren liquidar a la juventud para que no sepan los jóvenes qué hacer, que no tengan dónde trabajar y encima si trabajan los meten a la cárcel”, señaló.

Con lentes oscuros para tapar la hinchazón de los ojos llorosos, Thellaeche insistió en la inocencia de su hijo y criticó la determinación judicial que dispuso su detención preventiva.

“Mi hijo se hace cargo de su hija; él la mantiene, la lleva al colegio porque es menor de edad, ¿qué vamos hacer con la niña? (…) las personas que sean conscientes de esta vil canallada que se expresen vía redes porque mi hijo es un cineasta reconocido, no es un delincuente”, remarcó.

Señaló que el 2007 fue invitada a trabajar en el Viceministerio de Turismo desde donde proyectó la creación de la actual agencia de turismo Boltur, y que su hijo fue invitado por el exministro de Comunicación, Iván Canelas, para hacerse cargo de la gerencia del canal estatal.

El exgerente General de Bolivia TV fue detenido el 20 de julio e imputado por los supuestos delitos de contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica, dentro de la denuncia formulada por la ministra de Comunicación, Gisela López, por presuntos hechos de corrupción en torno a cinco proyectos del canal estatal referidos al fortalecimiento institucional, mejora de los servicios televisivos, innovación tecnológica, extensión de la señal y adquisición de equipos unidades móviles en HD.