MARIANELA PACO: ES UN MANDATO DE LA CUMBRE DE JUSTICIA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CADENA PERPETUA EN BOLIVIA

La ministra de Comunicación, Marianela Paco, afirmó el martes por la noche que la posibilidad de implementar la cadena perpetua en Bolivia para criminales que flagelen o violen a niños niñas y adolescentes es una propuesta de la Cumbre de Justicia, que se realizó el año pasado, y dijo que será una comisión especial la que analice las probabilidades y los aspectos jurídicos.

La Paz/ABI

“La Cumbre de Justicia es un mandato que ha tenido una serie de precumbres por regiones, se han reunido representantes de organizaciones sociales, de sectores colegiados que han ido, han debatido y han hecho una propuesta y esa es la propuesta por ahora (cadena perpetua)”, explicó en el programa Anoticiando de la Red ATB.

Paco afirmó, por lo tanto, que el planteamiento expresado por el presidente Evo Morales esta jornada no nace como su idea sino proviene de la gente que expresa su sentimiento de dolor, de impotencia al conocer hechos delictivos que lastiman su propio interior.

“Esto no viene como idea del Presidente o de un grupo de personas, sino que se ha hecho todo un proceso para recoger todas las ideas y propuestas que vienen desde el sentimiento más profundo, la gente que litiga, la gente que tiene varios procesos”, subrayó.

La Ministra de Comunicación lamentó que algunas voces de la oposición pretendan tergiversar ese sentimiento colectivo en una especie de “fantasma de hipocresía política”, por hechos que obligan al Estado a asumir medidas para proteger el bien mayor.

“Ahora que el Presidente propone esto, se sale su fantasma de hipocresía política de esa gente que es incoherente y que en definitiva en este tipo de situaciones se sale su verdadero yo y no piensa en el bien mayor, en ese bien que hay que cuidar y proteger”, refrendó.

Recordó que ese es un mandato de la Cumbre de Justicia que pidió que los delincuentes que flagelen o violen a niños niñas y adolescentes reciban una pena apegada a convenios internacionales, destinados a proteger a los menores de edad.

“Lo cierto es que en este momento un mandato que existe en la Cumbre es que pueda ser cadena perpetua para que los que flagelen, violen a niños, niñas y adolescentes y de acuerdo a la normativa internacional el bien mayor que esté protegido”, enfatizó.

La Ministra de Comunicación ratificó que una comisión especial será la encargada de realizar el análisis sobre una posible modificación de la Constitución Política del Estado para la implementación de la cadena perpetua en Bolivia.