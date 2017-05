MARIO CAVERO: INFORME DE TRANSPARENCIA DEMUESTRA QUE LA DENUNCIA SOBRE EL DESAYUNO ERA VERDADERA

El concejal Mario Cavero (TPT) señaló que a raíz de la denuncia realizada a finales de marzo, respecto al registro sanitario de algunos productos de la alimentación complementaria del área rural, su persona fue objeto del ataque de funcionarios municipales a través de redes sociales y medios de comunicación, con la intención de desprestigiarlo.

Yacuiba/elchacoinforma.com

El concejal manifestó que el informe de la Unidad de Transparencia del Gobierno municipal, demuestra que la denuncia realizada por su persona era válida, con relación a los productos del desayuno escolar que se entregaba en el área rural, tanto las galletas de quinua como de avena, en sentido de que las mismas no cuentan con el registro sanitario otorgado por el Senasag.

Asimismo señaló, que el informe que recibió en fecha 28 de marzo por parte del Senasag, era de conocimiento del alcalde incluso un día antes, pero que sin embargo, desde el Gobierno Municipal se trató de distorsionar los hechos, acusándolo de querer armar un “complot político” con la finalidad de dañar la imagen del ejecutivo municipal.

“El informe de la Unidad de Transparencia, que es dependiente del ejecutivo municipal, muestra claramente que todas estas desviaciones de lo que fue la contratación han sido claramente evidenciadas. Además la nota del Senasag es importante tomarla en cuenta, porque dice claramente que ese producto no tiene el registro sanitario. Yo fui a avisarle al alcalde tres días antes y resulta que la autoridad ha recibido la nota incluso un día antes que yo la reciba, y sin embargo, siguieron diciendo que era una persecución política, utilizando los recursos del municipio para hacer spots publicitarios señalando que era una mentira, e incluso funcionarios públicos, que son parte de la institución, se dieron a la tarea de difundir memes en contra de mi persona”, dijo el concejal.

Informe de transparencia sugiere responsabilidad administrativa

Cavero refirió que el informe presentado por Transparencia, señala que tanto la Comisión de Calificación como la de Recepción, no actuaron con eficiencia y eficacia, toda vez que no previeron que al existir una empresa subcontratada, esta debía igualmente cumplir los requisitos exigidos.

De igual manera sugiere se remita antecedentes a la Dirección Jurídica y Juez Sumariante, a objeto de que la misma califique y/o determine responsabilidad de acuerdo a la normativa vigente, Ley 1178 y Reglamento de Responsabilidad por la Función Pública, aprobado mediante Decreto Supremo 23318, e iniciar proceso administrativo por contravenir al ordenamiento jurídico administrativo y normativa interna de la institución, a los funcionarios que participaron de este proceso.

“Yo espero que el alcalde de a conocer su informe, no sea que nosotros lo hagamos desde acá, y si no lo da a conocer lógicamente él tiene también responsabilidad en este proceso, aunque Auditoría Interna y Transparencia no lo deleguen”, puntualizó el concejal.