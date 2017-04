MARIO CAVERO: LA INTENCIÓN DE PEDRAZA ES HACER QUEDAR AL GOBERNADOR COMO ENEMIGO DE LA CAPITAL

El concejal Mario Cavero (TPT) manifestó que el gobernador Adrián Oliva hizo lo correcto al apoyar la Autonomía Regional del Gran Chaco, ya que la misma está constitucionalizada y a partir de la aprobación de su Estatuto en el Referendo del pasado 20 de noviembre, otras provincias del Departamento buscan seguir el mismo camino. “Oliva tuvo la grandeza de entender la lógica del Chaco”, expresó.

Yacuiba/elchacoinforma.com

En entrevista concedida a El Chaco Informa, Cavero se refirió a las declaraciones vertidas por el asambleísta departamental Luis Pedraza ante los medios de la capital tarijeña, calificando sus constantes intervenciones como políticas, además de falsas, ya que la Región Autónoma del Gran Chaco no pierde su representación a nivel departamental, por lo tanto sus asambleístas no tienen por qué replegarse.

“Eso es un discurso político, no cercano a la Constitución, porque en la Asamblea Regional no se legisla, por lo tanto nosotros con nuestros asambleístas departamentales vamos a representar en el nivel departamental la leyes que vayamos a hacer, por lo tanto vamos a seguir siendo parte del Departamento y vamos también a elegir gobernador, y por qué no, si hacemos bien las cosas desde aquí por qué no tener un gobernador chaqueño o un vicegobernador que también se debe elegir”, dijo el concejal.

Asimismo señaló, que el pueblo Weenkayek también está en búsqueda de consolidar su autonomía, al igual que la zona de Itikaguazu, correspondiente al pueblo Guaraí, y que es donde se sitúa el megacampo Margarita.

“Muy pronto capaz que tengamos no una, sino dos regiones autónomas y replicado también en el País. Acá hay una visión muy elemental que se pierde de este señor (Pedraza), estas cosas pasan cuando no somos atendidos como en el caso del Chaco, que buscó su camino, ahora otros están copiando lo que se hizo en la región”, puntualizó Cavero.

El concejal recomendó a las autoridades regionales y actores políticos, mantener relaciones abiertas tanto a nivel departamental como nacional, para tener amigos y no enemigos, sobre todo tomando en cuenta que existe la intención por parte de autoridades del MAS, en redistribuir los recursos del 45%.

“Si se aprueba el 45% provincial, con el MAS tiene la mayoría y ahora sumado el señor Pedraza, lógicamente es una posibilidad que se dé. Ahí que vamos a tocar, Campo Margarita, que está en disputa territorial y si ganan ellos, ya que esa gente del MAS votará en favor de Entre Ríos y no para el Chaco, pues consiguientemente quedamos con Autonomía sin plata”, aseveró la autoridad.

Finalmente, apuntó que ante el inminente agotamiento de los campos de Gas, sumado a la falta de visión de las autoridades para que la economía del Chaco abandone la dependencia de los hidrocarburos, el Norte de la Región está en buscar el verdadero desarrollo a través de los complejos productivos, buscar mercados a nivel nacional e internacional, invertir en la agroindustria, el parque industrial, entre otros.

“Hoy tenemos un gran desafío, pero sobre todo de las autoridades que están hoy en curso, porque el 2020 la realidad será completamente diferente, vamos a tener mucho menos plata, porque cualquier prospecto hidrocarburífero para desarrollarse necesita mínimamente 7 años y ya estamos a destiempo”, concluyó.