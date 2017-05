MARIO CAVERO: LE PIDO A QUECAÑA MAYOR SERIEDAD Y SI NO TIENE LA CAPACIDAD SE REÚNA CON UN EQUIPO TÉCNICO

Existe preocupación porque el ejecutivo regional transitorio no está trabajando en dar los pasos principales y correctos, para consolidar la Autonomía y el Órgano Ejecutivo Regional del Gran Chaco. Se habla de que las empresas Setar y Emtagas podrían pasar a depender de Ende y YPFB respectivamente.

Yacuiba/elchacoinforma.com

El concejal Mario Cavero (TPT), en entrevista concedida a El Chaco Informa, se refirió al anuncio realizado por la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) transitoria, José Quecaña, en sentido que realizará un ajuste a la escala salarial del Gobierno Regional, mejorando el sueldo de los funcionarios.

Cavero señaló que al parecer la mirada está centrada en subir salarios y recuperar las empresas para incorporar a sus correligionarios, o cederlas al centralismo nacional sin ninguna visión, haciendo promesas que tal vez después no se puedan cumplir, sin tomar en cuenta que los ingresos que perciben las Subgobernaciones y Gobiernos Municipales cayeron, existen muchas deudas y proyectos paralizados.

“Desde la Subgobernación informan que están endeudados hasta el 2022, lo dijo el mismo Quecaña, incluso el año pasado recordarán que no pagó salarios para cancelar adeudos del Susat (Seguro Universal de Salud de Tarija), en ese sentido preocupa que se esté tomando una decisión política, cuando esta debería ser pensada en base a un estudio financiero. Aumentar salarios cuando tienes una gran carga de deudas, significa que recortarás aún más tu grupo de personal”, puntualizó.

El concejal también se refirió a las declaraciones de la MAE transitoria, sobre la posibilidad de crear un seguro de salud regional y dejar de lado al Susat, anuncio que considera precipitado y carente de respaldo técnico. “Esto es un tema de especialistas, debe haber por lo menos un documento del trabajo realizado, que te diga cuál es la mejor decisión a tomar en este o en cualquier caso. Se necesita gente que sepa del tema y no políticos que te digan qué hacer”, indicó.

Cavero cuestionó que se hable de crear un nuevo seguro, cuando actualmente la Subgobernación tiene una deuda con el Gobierno Municipal por transferencias al Susat, además de que en el Chaco no existe un hospital de tercer nivel y los pacientes se verían severamente perjudicados.

“Hasta la fecha está paralizado el hospital de tercer nivel, resta todavía por concluir la parte de la infraestructura y luego el tema del equipamiento, eso por lo menos tardará dos años. Si recortas el Susat para crear un seguro en la región no tienes tercer nivel, a dónde llevarás a la gente para que sea atendida. Las decisiones políticas mal estructuradas desde el punto de vista técnico, traerán padecimientos a la población del Chaco (…) yo le pido a Quecaña mayor seriedad y si no tiene la capacidad, al menos que esté reunido de un equipo técnico que pueda mostrar cada anuncio con documentos, el por qué se ha llegado a esa decisión”, aseveró.

Finalmente, Cavero expresó su preocupación y pidió al ejecutivo reflexionar, ya que existen muchas deudas en proyectos y temas centrales sin resolver como el hospital de tercer nivel, el drenaje pluvial, servicios básicos y otros que son elementales para la población.

“Este es un ejecutivo viajero, se subió a Petrolero para luego dejar al equipo a los dos meses sin rendir cuentas de viajes, de plata recibida, de recaudaciones de los partidos, no están las cuentas claras. Deja eso anunciando que se dedicará a la organización de la Expochaco porque tiene que viajar a las presentaciones, Argentina, Paraguay, Bolivia. Yo creo que estamos mal, esto no es lo central. Acá la gente está cansada y si no entramos con lo técnico, con profesionales capacitados, para hacer la hoja de ruta del éxito de la Autonomía Regional y que esta sea bien vista a nivel nacional, la población sufrirá las consecuencias. Parecería que solo le hemos cambiado el rótulo a las cosas y que todo sigue igual”, concluyó.