Médicos masifican movilizaciones y Gobierno aguarda diálogo

La presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, aseguró hoy que la redacción del artículo 205 del proyecto del Código del Sistema Penal, que regula la mala praxis, fue consensuada con los mismos médicos que exigen modificaciones a esta norma.

La ministra de Salud, Ariana Campero, invitó al Colegio Médico de Bolivia a una reunión en La Paz hoy a las 15:00 para reinstalar la mesa de diálogo que no tuvo resultados positivos el martes en Santa Cruz.

Entretanto, los médicos realizaron marchas en varias ciudades del país y amenazaron que a partir de la próxima semana radicalizarán las medidas de presión con piquetes de huelga de hambre en distintos centros de salud.

Esta mañana, los médicos realizaron marchas en varias regiones del país.

En Cochabamba, los galenos bloquearon los accesos al hospital Vietma y precintaron la puerta del Servicio Departamental de Salud (Sedes). “Nos están queriendo imponer una Ley de jubilación que es un despido indirecto, le decimos al Gobierno que no van a jugar con la salud del pueblo ni con la dignidad de los profesionales, nos verán en las calles”, afirmó el presidente del Sindicato de Ramas Médicas y Afines (Sirmes), Carlos Nava, según Radio Fides.

En Oruro, la marcha de los mandiles blancos colapsó el centro de la ciudad pues participaron otros profesionales de la salud, los manifestantes llegaron hasta la principal plaza, 10 de Febrero. “Nuevamente en las calles porque no existe un buen acuerdo con el Gobierno, volvemos a ratificar la huelga general indefinida”, declaró uno de los representantes a Radio Fides.

En Santa Cruz, se movilizaron más de cinco mil médicos. “No podemos aceptar la penalización del acto profesional, es por eso que parte del pueblo, que somos nosotros, los médicos estamos en la calle”, indicó el presidente del Colegio Médico, Henry Montero.

El secretario ejecutivo del Sindicato de Ramas Médicas de El Alto, Daniel Casas, dijo que junto a sus colegas acordaron ayer que si no existe una respuesta hasta este fin de semana, a partir de la próxima radicalizarán las medidas de presión, según Erbol.

“Se ha tomado la decisión de organizar en diferentes centros de salud, huelgas de hambre y el encierro total de todos los profesionales en salud junto a los pacientes en la ciudad de El Alto”, declaró.

Los médicos de los servicios públicos y de la seguridad social del país mantienen en pie la huelga indefinida, que inició el jueves 23 de noviembre, en rechazo al artículo 205 del proyecto del Código del Sistema Penal y el Decreto Supremo 3385.

El artículo 205 del proyecto legisla la mala práctica profesional. Mientras que el Decreto Supremo 3385 crea la Autoridad de Fiscalización y Control de Seguridad Social de Corto Plazo y los Subsectores Público y Privado de Salud.

Montaño afirmó que muchos aspectos del artículo cuestionado fueron tratados con detalle y modificados acorde a las peticiones de los galenos.

Explicó que por ejemplo, no existen sanciones cuando el médico no puede prever riesgos en la salud de un paciente que requiere cierto tratamiento. Tampoco en casos en los que los galenos no tengan las condiciones necesarias de atención y persona fallezca.

“Esos eran los acuerdos firmados por presidente de colegios departamentales y el presidente del Colegio Médico nacional (…). Resulta que ahora, los mismos que firmaron con su puño y letra estos acuerdos, los pretenden desconocer (…). Este artículo tiene la finalidad de proteger únicamente a la población”, dijo Montaño.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzales, dijo que la siguiente semana se realizará el tratamiento del artículo cuestionado, ya que se esperará los resultados de las reuniones entre el Gobierno y los médicos.

Con relación al Decreto Supremo 3385, Campero expresó que esta normativa también fue consensuada con el sector. “No se va a penalizar ni criminalizar al profesional de la salud (…). En ninguna parte se indica que se penalizará o suplantar la actividad de los jueces”, dijo.

En la última reunión desarrollada en Santa Cruz el martes pasado, el Colegio Médico planteó que la Autoridad de Fiscalización sólo regule a las Cajas Nacionales de Salud y no al resto del sistema público y privado que brinda servicios a la población.