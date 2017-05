MEDINA: CARAPARÍ NO SE PRESTARÁ AL JUEGO POLÍTICO DE AUTORIDADES DE YACUIBA Y VILLA MONTES

El paro convocado para el martes 16 por el Comité de Defensa del Consumidor, suspendido por los dirigentes debido a la falta de consenso y coordinación, que derivó en un cuarto intermedio de 10 días, generó la molestia en la dirigencia campesina de Caraparí.

Caraparí/elchacoinforma.com

Tras la determinación asumida por parte de la dirigencia de Yacuiba y Villa Montes, Antonio Medina, dirigente campesino de Caraparí, expresó su malestar por la falta de coordinación de las autoridades y dirigencia del Comité.

“En Caraparí nos hemos organizado como siempre lo hemos hecho, estábamos esperando para poder entrar en esta medida y nos sorprendimos con la renuncia de Yacuiba y Villa Montes”.

Medina cuestionó la actitud de René Rollano, presidente del Comité de Defensa del Consumidor, quien habría jugado con los sentimientos de Caraparí, asegurando que no acatarán los 10 días de cuarto intermedio y este miércoles se reunirán para determinar medidas de presión, respecto a los cobros elevados en la facturación por parte de Setar.

“No puede ser si él es miembro de la dirigencia campesina, que no pase el pliego petitorio a su directorio. Pienso que no hay seriedad, ese dirigente (Rollano) debe ser apartado de la dirigencia de Yacuiba”, enfatizó Medina.

Intromisión política. El dirigente manifestó que existen actores políticos a nivel departamental que operaron para frenar el bloqueo. “No puede cambiar una presidenta de Comité Cívico, cuando ella estaba al frente de la lucha, te das cuenta que la política está bien metida ahí y lo mismo se hizo en Villa Montes”, mencionó haciendo alusión a la dirigente cívica de Pocitos, Silda Reyna.

Pliego petitorio. Antonio Medina observó que el pliego petitorio emitido por el Comité de huelga tenía algunas contradicciones. Por un lado se pide solución al problema de la sobrefacturación de Setar y por el otro, la intervención de la empresa por parte de la AE (Autoridad de Electricidad), situación que generó el cuestionamiento por parte de la población.

“La gente se ha pronunciado, no podemos pedir que nos solucionen y la intervención de inmediato. Hay gente que quiere que solucione el tema de Setar, no nos vamos a quedar ahí, nos vamos a reunir y cuando lleguen los 10 días nos reuniremos con ellos y veremos qué es lo que pasa, pero ya no más esa burla y que quieran usar a Caraparí, repudio esa actitud de las autoridades de Yacuiba y Villa Montes”, concluyó Medina.