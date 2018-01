Messi pactó con el Barcelona una cláusula en caso de independencia

El delantero argentino incluyó en su nuevo contrato las condiciones por las que podría dejar el club azulgrana si hay secesión de Cataluña

El País/

Leo Messi incluyó en su nuevo contrato, firmado con el Barcelona a finales del pasado noviembre, una cláusula que recoge las condiciones por las que podría dejar el club en el caso de que Cataluña se independice de España. El delantero argentino, de 30 años, acaba de firmar una ampliación de contrato por la que sigue unido al Barcelona hasta 2021, con la opción de prorrogar un año más su vínculo, a razón de 35 millones de euros anuales. La renovación de Messi se demoró durante muchos meses, pero desde el entorno del futbolista se desligó siempre esta tardanza de la situación política en Cataluña. Sin embargo, tal como informa hoy El Mundo, Messi quiso pactar unas condiciones por las que quedaría libre si Cataluña se independiza y el Barcelona no juega en las ligas española, inglesa, alemana o francesa.

Fuentes oficiales del Barcelona han comentado a este diario que no harán declaraciones respecto a los contratos de los jugadores, con el fin de no vulnerar la cláusula de confidencialidad existente entre las dos partes. Este diario se ha puesto también en contacto con el entorno de Messi, que no ha hecho ninguna declaración sobre el tema, siguiendo la misma estrategia que el club. Desde la entidad barcelonista, sin embargo, dan por cierta la noticia y entienden que se trata de un gesto de buena voluntad de Messi para afianzar su vinculación con el club, y que muestra su deseo de continuar en el club siempre que dispute una gran competición, en lugar de quedar libre.

Desde los organismos oficiales, UEFA y FIFA, y a pesar de que esta situación específica no está regulada en sus estatutos, también entienden que cualquier jugador podría quedar libre si acude a los tribunales deportivos, con el argumento de que han cambiado de manera profunda los términos bajo los que se firmó el contrato con el club (pertenencia a una federación concreta).

En el caso de una independencia de Cataluña, el Barcelona no podría disputar la Liga española, puesto que según recoge la Ley del Deporte la federación catalana ya no estaría en ese caso adscrita a la española. Javier Tebas, presidente de la Liga de Fútbol Profesional, ha recalcado que el Barcelona quedería fuera del torneo en caso de independencia.

En el artículo 72 de sus estatutos, la FIFA expone: “1. Sin la pertinente autorización de la FIFA, ni los jugadores, ni los equipos afiliados a las federaciones miembro ni los miembros provisionales de las confederaciones podrán disputar partidos o mantener relaciones deportivas ni con jugadores, ni con equipos no afiliados a miembros de la FIFA o que no sean miembros provisionales de las confederaciones. 2. Las federaciones miembro y sus clubes no podrán disputar partidos en el territorio de otra federación miembro sin la aprobación de esta última”.

El artículo 73 reza: “Las federaciones, ligas o clubes afiliados a una federación miembro solo podrán unirse a otra federación miembro o participar en competiciones en el territorio de esa federación miembro en circunstancias excepcionales. En cada caso, ambas federaciones miembro, la confederación o confederaciones correspondientes y la FIFA deberán conceder la pertinente autorización”.

Y la Ley del Deporte, en su artículo 32, afirma: “Para la participación de sus miembros en actividades o competiciones deportivas oficiales de ámbito estatal o internacional, las Federaciones deportivas de ámbito autonómico deberán integrarse en las Federaciones deportivas españolas correspondientes”.

El Barcelona no ha mostrado públicamente un posicionamiento claro a favor o no de la independencia. La entidad que preside Josep Maria Bartomeu ha solicitado diálogo a las dos partes en este conflicto político, y llegó a disputar un partido contra Las Palmas sin público como reacción por la tensión vivida el día del referéndum del 1 de octubre, al considerar la directiva que no se daban las condiciones de seguridad necesarias.