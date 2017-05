MINISTERIO DE SALUD PONE A DISPOSICIÓN 1,7 MILLONES DE DOSIS CONTRA LA INFLUENZA

La ministra de Salud, Ariana Campero, presentó el martes la Campaña de Vacunación contra la Influenza H1N1, H3N2 y la tipo B y puso a disposición 1.735.080 dosis destinadas a menores de dos años, mujeres embarazadas, adultos mayores de 60 años y toda persona que tenga una enfermedad crónica.

La Paz/ABI

“Desde este mes vamos a empezar la campaña de vacunación y vamos a aplicar un total de 1,7 millones de dosis con una inversión de 38,5 millones de bolivianos”, dijo a los periodistas.

La ministra explicó que de esas dosis, 546.440 son pediátricas y 1,1 millones para adultos. Exhortó a cambiar algunos hábitos como estornudar tapándose la boca, un buen lavado de manos y una alimentación adecuada de manera de evitar el contagio.

Precisó que hasta la fecha se registraron 455 casos confirmados de H3N2, 38 de H1N1, y 58 de la tipo B, mientras que casos sospechosos alcanzan a 1.153 en el territorio nacional.

Aclaró que las personas que no están contempladas en los grupos mencionados, denominados de riesgo, no necesitan de la vacuna y sólo es recomendable mejorar la alimentación con vitamina C.

Campero señaló que esa campaña se desarrollará en todo el país, concluirá en aproximadamente 3 meses, y las vacunas estarán disponible en todos los centros de salud de manera gratuita.

Recordó que en 2015 esa vacuna la recibían personas adultas mayores de 65 años, pero que en esta gestión se aplicará la dosis a partir de los 60 años.