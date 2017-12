Ministerio de Trabajo declara ilegal el paro y huelga de los médicos

El anuncio lo hizo el ministro de Trabajo, Héctor Hinojosa, en el ínterin de la instalación del diálogo, entre la ministra de Salud, Ariana Campero, y los representantes del Colegio Médico para solucionar el conflicto.

La Paz/La Razón

El Ministerio de Trabajo declaró ilegal el paro médico que con este día cumple su décimo tercer día de huelga general indefinida en rechazo a normas gubernamentales. El ministro de Trabajo, Héctor Hinojosa, confirmó esa medida y además precisó que, en el marco de la Ley General de Trabajo los movilizados pueden ser pasibles a “otro tipo de sanciones”.

La medida de presión de los médicos rechaza el Decreto Supremo 3385, que crea la Autoridad de Fiscalización y Control de Seguridad Social además piden al Legislativo una nueva redacción al artículo referido a la mala práctica profesional en el nuevo Código del Sistema Penal.

La autoridad se refirió al asunto en una entrevista con la radioemisora estatal Patria Nueva, en la que criticó al sector por rechazar los llamados al diálogo que hizo la ministra de Salud, Ariana Campero, lo que a su juicio da fe de que es un movimiento político.

“Por esa razón no solamente que es ilegal, sino también es una huelga insensible e inhumana porque está afectando la vida del conjunto de la población”, señaló Hinojosa.

Al ser consultado sobre los haberes, señaló: “Día no trabajado, día no pagado. Pero además que las instituciones de salud pueden aplicar la Ley General del Trabajo pues una vez que es una huelga ilegal y al sexto día no haber concurrido al trabajo, puede ser pasibles de otro tipo de sanciones”, advirtió.

Las declaraciones del ministro se dieron en el ínterin de la instalación del diálogo, desde las 16.30 de este martes en Santa Cruz, entre la ministra Campero y los representantes del Colegio Médico de Bolivia en procura de encontrar solución al prolongado conflicto.

“El diálogo siempre está abierto, nunca se cerró el diálogo pero algunos médicos que hacen paro no pueden confundir la medicina con la mercancía, no se puede confundir que la vida es plata”, reclamó el presidente Evo Morales.