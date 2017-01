MINISTRO DE AUTONOMÍAS DESTACA LOGROS EN 11 AÑOS DE GOBIERNO QUE HAN CAMBIADO BOLIVIA

El ministro de Autonomías, Hugo Siles, destacó el jueves los logros obtenidos en 11 años del Gobierno del presidente Evo Morales y del proceso de cambio que, a su juicio, han cambiado Bolivia.

La Paz/ABI

“No hay duda que 11 años de gestión de Gobierno a la cabeza del presidente Evo Morales han cambiado a Bolivia, los bolivianos asistimos a un nuevo Estado que ha traído consigo, en primer lugar, soberanía para poder decidir sobre nuestros recursos naturales y poderlos trasladar hacia los sectores estratégicos, hacia la industrialización y la configuración de políticas públicas destinadas a favorecer a sectores otrora olvidados en el país”, remarcó a la Red Patria Nueva.

A su juicio, en 11 años se demostró que el modelo de crecimiento económico de inclusión, es un modelo que se convierte en un referente alternativo para el mundo.

Puntualizó que en más de una década se logró una recuperación extraordinaria de la economía boliviana, que permitió construir más infraestructura vial, en los últimos 10 años que en todos los 180 años de vida republicana.

“Ahora con esos recursos económicos que dispone el Estado hemos, no solamente cuadruplicado el PIB (Producto Interno Bruto) en el país, sino hemos construido la infraestructura que durante décadas no se hacía. Incluso hemos podido disponer de un satélite que nos permite mejorar la comunicación en todo el país”, sustentó.

El Ministro de Autonomías subrayó que estos años de gestión permitieron disminuir la pobreza extrema en el país a niveles récord, además de las políticas en educación, alfabetización y en la reducción del desempleo y en el aumento del ahorro.

El Ministro de Autonomías aseguró que la nueva Constitución Política del Estado permitió pasar del Estado monopólico a un Estado que permite la descentralización, las autonomías y genera un empoderamiento en los gobiernos subnacionales.

“Bolivia de forma gradual está asumiendo y cambiando esa vieja estructura que no permitía a las regiones, a los municipios, disponer de herramientas, de responsabilidades y competencias para poder asumir el desarrollo y hacer del Estado más eficiente”, refrendó.