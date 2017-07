MINISTRO ROMERO ASEGURA QUE EL FALLECIDO EN COLOMI NO ERA COCALERO

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, aseguró este miércoles por la noche que el joven mecánico fallecido en Colomi no era cocalero, y descartó que su deceso haya sido a consecuencia de un disparo de arma de fuego.

ANF

“Enfatizar y dejar claramente establecido que no es cocalero, no formaba parte del movimiento, no fue muerto por impacto de arma de fuego, la Policía no usó armas letales y eso se verificará con el informe médico forense de autopsia”, dijo el ministro en conferencia de prensa.

La autoridad instó a los dirigentes a no manipular la información y asumir su responsabilidad “legal” en el hecho.

Romero explicó que el cuerpo del fallecido Samuel Vallejos fue encontrado por una persona de 14 años de edad a unos 300 metros del punto de bloqueo, sin embargo fue velado en plena carretera y se alarmó a la población al afirmar que murió por la acción de la Policía.

“Nos preocupa la actitud intransigente de los dirigentes que usaron de manera deshonesta este hecho, nos estamos apersonando a un proceso penal, vamos a esclarecer el deceso”, señaló.

Los cocaleros de los municipios de Pocona, Pojo, Tiraque, Colomi y Cocapata bloquean desde el lunes la carretera Cochabamba – Santa Cruz exigiendo 700 hectáreas de coca de las 7.700 que reconoció la Ley General de la Coca a favor del Trópico.