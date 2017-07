MORALES ADMITE QUE CONOCE A GUTIÉRREZ, PERO REITERA QUE NO ES ASESOR DEL MAS

El presidente Evo Morales reconoció este miércoles que conoce a Rómer Gutiérrez, detenido en Brasil con 99 kilos de droga, sin embargo, reiteró que no es ningún asesor de su partido político, Movimiento Al Socialismo (MAS).

La Paz/ANF

“Lamento mucho que algunos medios de comunicación digan que es asesor del MAS, él no es asesor del MAS, yo no conozco asesor ni como dirigente ni como presidente (…) decir y repetir cada día que es asesor del MAS es estar totalmente equivocado”, aseveró.

El Jefe de Estado, en conferencia de prensa, agregó que Gutiérrez seguramente por un tema particular asesoró a la concejala del MAS, Melody Téllez, pero eso no le convierte en asesor de todo el partido oficialista.

“Vi a Rómer Gutiérrez en Santa Cruz, creo que en Beni también en las campañas. (Lo) he visto, conozco, saludamos, lo he visto agitando como tantos jóvenes, pero no sabía de sus andanzas, quién va a estar averiguando quién es” cada uno de los jóvenes que simpatizan con el MAS, sostuvo.

Desde que se conoció que Gutiérrez fue capturado por narcotráfico en Brasil, empezaron a circular en las redes sociales una serie de fotografías de su persona junto a varias autoridades del Gobierno, entre ellas el Presidente.

Sin embargo considero que “la derecha está aprovechando (este tema para insinuar) como si todo el MAS (fuera) narcotraficante, eso es totalmente falso, la mentira no dura, se acaba. Si bien (Gutiérrez) cayó con droga, está en manos de la justicia, que lo procesen y el MAS jamás defenderá por más que sea militante”, aseveró.

Además pidió a los simpatizantes y militantes del Movimiento Al Socialismo que si quieren ser parte de este grupo político no estar implicados en temas ilegales.