MORALES AGRADECE A LA ASO POR INCLUIR A BOLIVIA EN EL DAKAR Y PIDE SE DECLARE AL PAÍS CAPITAL DE ESA PRUEBA

El presidente Evo Morales agradeció el domingo por la noche a la ASO, organizadora del Rally Dakar por incluir a Bolivia en esa competencia mundial y pidió que se declare al país capital de la prueba más peligrosa del mundo, con la programación de más etapas por otras regiones del país.

La Paz/ABI

En un acto que se realizó en el campamento de Alto Irpavi donde la ASO donó 144.000 litros de agua, que fueron transportados en cuatro cisternas desde Argentina, y una purificadora de agua con capacidad de tratar 5.000 litros por minuto, el Primer Mandatario saludó a los competidores, a sus auxilios, a los medios de comunicación y al público por el inédito recibimiento.

“Nuevamente, a nombre del pueblo boliviano, decirles muchas gracias por su presencia, por su participación y sobre todo por integrarnos a Bolivia al mundo. Con la participación del pueblo paceño, del pueblo orureño, del pueblo boliviano, del pueblo potosino donde pasaron estamos convencidos, y ese es nuestro pedido, esperamos que nos entiendan, que La Paz, Bolivia quisiera que se declare como sede de Dakar, de esta manera seguir participando, apoyando esta carrera”, remarcó.

El Primer Mandatario dijo que no fue fácil formar parte de la competencia, pero aseguró que el Gobierno no se equivocó en tomar esa decisión hace cuatro años y afirmó que Bolivia no ha defraudado.

Reiteró que el Dakar es como un patrimonio de los corredores, un patrimonio de la humanidad, para unir a los pueblos del mundo. a los corredores, a los participantes de los 5 continentes y reiteró su agradecimiento por integrar a Bolivia con los pueblos del mundo.

“Dakar es unidad, Dakar es integración, Dakar nos hace olvidar nuestros problemas económicos, nuestras diferencias políticas, todos detrás de ASO, detrás de Dakar, detrás de los corredores”, refrendó.

El Jefe de Estado recordó que Bolivia es el centro de Sudamérica y dijo que desde esa situación geográfica une a la “patria grande”.

Recordó que hace 4 años, Bolivia participó solamente en las categorías de motos y cuadriciclos, recorriendo una parte de un solo departamento, participación que posteriormente se amplió a todas las categorías y a tres departamentos.

“Seguiremos ampliando no solamente dos o tres departamentos, también, sino otros departamentos. Bolivia, el pueblo boliviano, el gobierno nacional siempre estará preparado para recibirles y apoyar para organizar esta actividad tan importante para la humanidad en el mundo”, subrayó.

Por su parte, el director del Dakar, el francés Etienne Lavigne, agradeció al Primer Mandatarioy al pueblo boliviano por el recibimiento.

“Ayer hemos vivido una emoción muy especial, fantástica, de encuentro humano. Gracias por la bienvenida”, puntualizó.

Ratificó que el recibimiento en La Paz marca un hecho inédito en la historia del Dakar.