Muere el criminal de guerra Praljak al tomar veneno tras ser condenado en La Haya

Durante la lectura del veredicto Praljak, de 72 años de edad, se levantó y gritó “no soy un criminal de guerra”. Entonces, ante la atónita mirada del juez, bebió el contenido líquido de un vasito, que guardaba en una botella mientras el tribunal dictaba sentencia.

El juez decidió suspender la sesión y llamar a un médico después de que la abogada de Praljakk dijera que su cliente había ingerido veneno.

Praljak había recurrido la condena dictada contra él en 2013 por crímenes en la Guerra de Bosnia (1992-1995).

Watch as former Bosnian Croat military leader Slobodan Praljak appears to drink poison seconds after ICTY judges uphold his 20-year sentence pic.twitter.com/H4ThZK47Px

— AFP news agency (@AFP) November 29, 2017