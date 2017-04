NERY ZURITA: “VALLEJOS QUIERE AMEDRENTARME, PERSEGUIRME Y ACALLARME”

Tras conocerse la carta enviada por el alcalde de Yacuiba, Ramiro Vallejos, a la ministra de Salud pidiendo información respecto al ítem, cargo, declaratoria en comisión y control de asistencia de la Dra. Julia Nery Zurita Fernández, quien trabaja en el hospital Rubén Zelaya y además ocupa el cargo de presidenta del Comité Cívico, la aludida calificó la actitud del burgomaestre como un intento de “amedrentamiento” y de querer “callarla”, debido a las acciones realizadas en este tiempo al frente de la casa cívica de los yacuibeños.

Yacuiba/elchacoinforma.com

En la carta enviada a la ministra de Salud, Ariana Campero, el alcalde expone que la Dra. Zurita se dio a la tarea de desprestigiar tanto al Gobierno Nacional como Municipal, y que para realizar estas acciones hace abandono de sus funciones en el hospital, ya que permanentemente “se la ve en la calle o en viajes o reuniones, en horarios de trabajo”.

Al respecto Zurita aseveró que no tiene ninguna declaratoria en comisión y que cumple con sus funciones laborales a cabalidad. “Respondo y cumplo con un rol de turnos que hace mi jefe de servicio a través de la dirección de Recursos Humanos”, indicó la presidenta cívica, a tiempo de explicar que hasta hace un mes atrás, el control del personal en el nosocomio se realizaba mediante un sistema biométrico, mediante huella digital, pero que ahora se realiza con un equipo que toma una fotografía de los trabajadores tanto al ingreso como a la salida. “El alcalde no debería preocuparse porque aquí el director del hospital puede proporcionarle toda la información que requiera”.

En esas circunstancias, enfatizó que si bien ella trabaja desde hace más de diez años con ítem del TGN (dependiente del Gobierno Nacional), cargo al que accedió mediante examen de competencia, es el director del hospital el responsable directo de esta instancia en el municipio, y por consiguiente, la persona indicada para brindar la información solicitada a la ministra de Salud, actitud que considera como un exceso y un intento de amedrentamiento por parte del acalde, hacia su persona.

De igual manera, Zurita indicó que ni el reglamento o Estatutos, tanto del hospital como del Sirmes (Sindicato de Ramas Médicas de Salud) y del propio Comité Cívico, le impiden cumplir con sus funciones (laborales-cívicas), mientras no ocupe un cargo público que implique la toma de decisiones, como la dirección del hospital o jefa de algún servicio, por citar algunos ejemplos.

“Quiero decir que en salud todos los horarios son importantes y son imprescindibles para atender a la gente, no es cierto lo que dice el alcalde que me dedico a andar en mi horario de trabajo, es más, los medios de comunicación y mi directorio saben, que cuando tengo horario de trabajo yo no puedo atender ni reuniones ni asambleas, por eso cuando alguna vez lo tengo que hacer, debo sacar un día u hora a cargo de mis vacaciones o pagar un reemplazante para que atienda en las horas que no puedo estar, pero jamás abandonar mi trabajo, esa es una denuncia grave realizada por el señor alcalde municipal”, puntualizó.

Finalmente, Zurita expresó que el alcalde pone de manifiesto con estas actitudes, su intención de amedrentarla y callarla, ya que está comprobado que a la única persona que el Gobierno Municipal no puede doblegar es a ella.

“Quiero decirle al alcalde municipal, al Dr. Ramiro Vallejos, que no se preocupe, si su intención es amedrentarme, perseguirme o callarme, no lo va a lograr, él no va poder conmigo se equivocó de persona, porque si acaso esa es su intencionalidad y en el fondo quiere hacerme echar de mi trabajo o que yo vaya a pedirle perdón, a suplícale por favor que no lo haga, que él siga con todo lo que tiene activado, el poder no dura cien años y espero no morirme para verlo”, enfatizó.