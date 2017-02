NUEVO CONFLICTO EN LA CENTRAL, CARAPARÍ EXIGE A VILLA MONTES RESPETAR JURISDICCIÓN DE UNIDAD EDUCATIVA AGUARAGÜE

En el distrito escolar de la comunidad La Central funciona la unidad educativa Aguaragüe con el código SIE 71710051. La infraestructura (edificio) es propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Caraparí, con matrícula N° 6.04.2.01.0000252 registrado en los archivos de Derechos Reales de la provincia Gran Chaco.

Caraparí/elchacoinforma.com

Cilo Caucota Ibañez, secretario de Desarrollo Humano del Gobierno Municipal de Caraparí, nuevamente denunció las irregularidades que ocurren en la comunidad La Central, donde desde gestiones pasadas vienen funcionando dos unidades educativas, una constituida con todo el respaldo legal y documentación que le acredita su funcionamiento como unidad educativa Aguaragüe de La Central perteneciente al municipio de Caraparí.

La segunda unidad educativa que funciona en la misma comunidad y bajo el mismo nombre, es solventada por el municipio de Villa Montes, no tiene ningún tipo de respaldo ni documentación del inmueble, tampoco del terreno y mucho menos documentos de fundación o creación de la unidad educativa.

Es en ese sentido, que el Gobierno Municipal de Caraparí, ante el insistente atropello y desacato a la instrucción superior de educación de replegar a los profesores que pertenecen a la unidad educativa Máximo Rivera, tomará acciones legales para poner punto final el conflicto.

“Pongo en claro a la opinión pública mediante los medios de comunicación, que son insistencia por parte de la autoridad de Villa Montes en querer mantener esa unidad educativa de manera ilegal, inclusive en el 2016 traían estudiantes de la misma ciudad de Villa Montes en un micro, corriendo el riesgo de los niños porque cruzaban todo el tramo caminero del angosto para llegar a la unidad educativa Aguaragüe en La Central”, explicó Caucota.

En la gestión pasada el Gobierno Municipal de Caraparí hizo los debidos reclamos a la Dirección Distrital de Educación y a la Dirección Departamental, donde se logró que el director departamental emita un instructivo al distrital de Villa Montes, Germán Cruz Mancilla, instruyendo replegar a los docentes de dicha unidad educativa a su distrito a partir de la gestión 2017.

“En esta gestión no tiene que funcionar esa unidad educativa por parte de Villa Montes porque es ilegal, no puede en ninguna comunidad funcionar dos unidades educativas, haciendo constar que para el tema educativo no hay límites ni frontera, por ello el Gobierno Municipal de Caraparí está predispuesto a recibir a los niños y niñas del lado de Villa Montes para responder administrativamente”, puntualizó.

En respuesta a la actitud asumida por parte del distrito educativo del municipio de Villa Montes, los vecinos de La Central, en reunión decidieron poner candado a los ingresos a la unidad educativa Aguaragüe.