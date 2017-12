Oficialismo descarta quitar mala praxis de Código Penal como exigen médicos

Tras la decisión de los médicos de mantener el paro indefinido y medidas de presión, el oficialismo en la Asamblea Legislativa se ratificó en que no quitará el artículo que castiga la mala praxis profesional del proyecto de nuevo Código Penal, como lo exigen los galenos.

ERBOL/

Los médicos llevan más de 20 días de paro en demanda de que se excluya el artículo 205 del proyecto de Código Penal que sanciona a la mala práctica profesional, que se deroguen los decretos 3091 y 3385 que crean y definen los alcances de la autoridad de fiscalización en salud y otros temas.

La noche del martes, dirigentes médicos firmaron con el Gobierno un acta de entendimiento para instalar mesas técnicas de diálogo, pero las bases de los galenos en sendas asambleas a nivel nacional decidieron rechazar ese acuerdo y seguir con las medidas de presión.

Tras conocerse la decisión de las bases médicas, el presidente del Senado, José Alberto Gonzales dijo que el artículo se mantendrá en el proyecto normativo, debido a que el mismo recoge los acuerdos arribados con el sector médico en septiembre pasado y que, además, no se puede excluir un tipo penal que protege a la ciudadanía y a los “buenos” médicos.

“La posibilidad de eliminar el artículo está absolutamente descartada”, manifestó, aunque el tratamiento de ese texto fue postergado por el Senado por el diálogo que había entre el Gobierno y los médicos.

Gonzales se dirigió a los médicos de base y les aseguró que dicho artículo no implicará que se les vaya a quitar sus bienes ni sus títulos profesionales.

Explicó que con esta norma se exime de responsabilidad a los médicos que no cuenten con las condiciones técnicas para realizar su trabajo o que hayan enfrentado situaciones que no se pudieron prever.

La presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, sostuvo que el artículo es equilibrado y que defiende a los buenos médicos. Ratificó que las autoridades están dispuestas al diálogo.

El Gobierno ve chantaje

El viceministro de Salud, Álvaro Terrazas, lamentó la decisión de los médicos de continuar con sus medidas de presión, y advirtió que los galenos incurren en chantaje al negar a la población el derecho a la salud con su paro. Calificó el paro como una “tortura al pueblo boliviano”.

“Esa actitud de intransigencia se vuelve en una actitud de chantaje con la salud del pueblo, no sólo con su salud porque no sólo son resfriados los que no se están atendiendo, sino se está poniendo en riesgo la vida de nuestros compatriotas”,. dijo.

Señaló que el Gobierno aún tiene la predisposición para dialogar. Recordó que hay la apertura para desarrollar un nuevo decreto para la fiscalización.

Paro de trabajadores este jueves

La confederación de trabajadores en salud decidió para este jueves cumplir un paro de 24 horas, con demandas similares a las de los médicos.