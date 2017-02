ORIENTE PETROLERO SE APLAZA EN EL ‘TAHUICHI’ Y PETROLERO DEL CHACO CONSIGUE SUS PRIMEROS TRES PUNTOS

Era el primer partido de Oriente jugando en casa y terminaron cediendo. Villota y Lizio debutaron. Vargas y Quiñónez hicieron los goles para la visita. Se viene Real Potosí el viernes.

Santa Cruz/El Día

Irreconocibles”, sería la palabra que pudiera definir a Oriente Petrolero en su estreno en el torneo Apertura de local, luego de que cayera ante Petrolero de Yacuiba por 2 a 0. Los dirigidos por Wilson Gutiérrez dejaron escapar los tres puntos sin tener un buen juego, además de dejar en evidencia serías fallas en el mediocampo y en la ofensiva.

El colombiano Juan Villota debutó, pero estuvo nervioso y no sumó al equipo. También hizo su participación Damián Lizio, pero fue poco o nada lo que pudo hacer. Los cuatro puntos conseguidos fuera de casa son los que mantienen a los refineros en el cuarto lugar de la tabla. El próximo viernes se medirán ante Real Potosí.

Un primer tiempo para el olvido

El buen juego y el orden del equipo demostrado en los partidos contra Universitario de Sucre y San José se esfumó en el equipo refinero. Un gol de Rodrigo Vargas, exverdolaga, a los 24 minutos puso las cosas en su lugar y dejó a Petrolero con ventaja durante los primeros 45 minutos. La jugada del gol llegó de una pelota parada; el argentino Diego Álvarez, quien fue expulsado a los 43′ por una falta contra el colombiano Villota, mandó el centro a la primera línea dentro del área y Vargas cabeceó y colgó el balón en el lado izquierdo de Guillermo Viscarra.

Se esperaba que los verdolagas reaccionen y puedan manejar el partido, no obstante, los constantes errores en el mediocampo y la falta de precisión en los pases siguieron y, por ende, no cambió en nada el cotejo. Los males no acabaron en el conjunto de Wilson Gutiérrez, ya que Juan Alí Meza fue expulsado a los 35′ por doble amonestación y fingir una falta dentro del área.

Las expectativas por Villota como un jugador desequilibrante dejaron mucho que desear en esta primera parte, puesto que al colombiano se lo notó nervioso, no pudo controlar el balón y menos ordenar a su equipo para que tenga más opciones de gol. Hasta a la defensa llegaron los problemas de desorganización, ya que Enzo Maidana tuvo dos oportunidades para aumentar la diferencia, pero sus pases fueron erróneos y salieron desviados. Se fueron al descanso con ventaja para los yacuibeños.

No demostró nada

Un cambio de actitud se esperaba de Oriente, sin embargo, los problemas de la primera etapa continuaron y los tres puntos se lo llevaron los visitantes. Entraron Maximiliano Freitas y Damián Lizio, quien debutó en la Liga, para darle mayor movimiento al equipo. A los 51′ Freitas hizo una jugada dentro del área y la mano de un defensor sacó el balón, todos lo vieron menos el árbitro Álvaro Campos, que tuvo una pésima noche. Mayor posesión del esférico, pero nula efectividad fue el resultado del complemento de parte de Oriente.

El segundo gol llegó por parte de Jeyson Quiñónez a los 82′. El defensor Óscar Ribera, en vez de despejar el balón quiso ganar en velocidad a un jugador de Petrolero y en el intento choca con Viscarra y le entrega la pelota a Quiñónez, quien define con el arco vacío. Los cuatro puntos ganados afuera quedaron “casi” en nada, luego de la derrota.

Entrevistas

“El tema es la confianza, apostamos por un proceso. Nosotros hacemos el trabajo de la mejor manera y los jugadores llevan los objetivos a cabo. Queremos ser protagonistas en la Liga y en la Copa Sudamericana. Para nosotros es complicado ganar en La Paz, por eso venimos a Santa Cruz. Vimos a un Petrolero mejor parado, con más orden”, señaló el técnico de los yacuibeños, Milton Maygua.

“Uno siempre está a disposición. Tengo un respeto grande a Oriente, le debo mi carrera, desde muy joven inicié ahí. Empecé de delantero, expulsaron a Álvarez pasé a ser volante y bueno, es lo bonito del fútbol, las variantes”, señaló Vargas, protagonista del primer gol de la visita.