Senador Ortiz pide a YPFB una inspección a la planta de Úrea

El senador ratificó que la planta está paralizada por problemas internos tales como el flujo mínimo de operación por el menor volumen de gas.

Página Siete/

El senador de Unidad Demócrata (UD) Óscar Ortiz, ratificó las denuncias que hizo sobre la paralización de la planta de Úrea y Amoniaco en Bulo Bulo a causa de problemas técnicos que presenta debido al funcionamiento menor a su capacidad e indicó que envió una solicitud al presidente de YPFB, Óscar Barriga, para verificar el estado de la fábrica en compañía de los medios de comunicación.

“(Quiero) anunciar que estoy hoy mismo presentando una carta al presidente de YPFB para que me permita visitar esta Planta de Úrea y Amoniaco, mañana o pasado mañana con los medios de comunicación y entre todos podamos verificar en qué estado esta la planta”, manifestó Ortiz.

Anteriormente el opositor detalló una serie de problemas que tendría la factoría, tales como el flujo mínimo de operación por el menor volumen de gas que recibe, la carencia de producción de amoniaco por la perforación de su tanque y la incapacidad de sostener una producción continua por la carencia de mercados.

Ortiz también alertó que la garantía de la empresa encargada de poner en funcionamiento la planta de Úrea y Amoniaco, Samsung Engineering Co. LTD, está en riesgo debido a que los requisitos de funcionamiento establecen que debe operar a una capacidad mayor al 70%, lo que no fue cumplido, además de que, según el senador, la empresa surcoreana también estaría solicitando un pago extra de alrededor de 100 millones de dólares.

Respecto a la paralización de la planta, el Gobierno señaló que la pausa fue programada para llevar adelante tareas de mantenimiento, una respuesta que fue cuestionada por la oposición, ya que la planta aun no cumple los 90 días de su inauguración.