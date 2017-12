Periodista francés incomoda a Evo con preguntas sobre la reelección y la dictadura

La entrevista de poco más de 20 minutos se tornó tensa cuando el periodista le pregunta sobre la reelección de por vida y compara esa situación como una dictadura.

Una entrevista, a momentos airada, sostuvieron el periodista de la cadena televisiva France 24, Marc Perelman, y el presidente Evo Morales, que visitó ayer la ciudad de París, Francia, con motivo de asistir a una cumbre climática.

En la entrevista, de poco más de 20 minutos, el periodista aborda diferentes temas, el más agitado el relacionado al fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que permite al mandatario la reelección de por vida.

Perelman inicia el tema con la pregunta relativa a la opinión de Morales sobre el fallo del TCP y los resultados del referendo del 21 de febrero de 2016, cuando la población le dijo No a su aspiración de volver a ser candidato a la presidencia.

“¿Hay gente que dice: ‘Evo Morales está tratando de ser presidente para un cuarto mandato tal vez toda su vida’?”, le pregunta el periodista, a lo que Morales, como en otras ocasiones, indica que eso dependerá del pueblo, acompañado de una breve explicación.

Tras ello, el periodista le vuelve a preguntar: “¿Cuándo hubo un referendo el pueblo decidió no, y usted lo aceptó. Ahora y hay gente que dice es una manera de quedar en la presidencia y hay gente que le acusa de transformar el país en una dictadura?”.

Morales responde con otra pregunta referida a que en países como España y Alemania se “puede ser presidente de manera eterna”, a lo que Perelman corrige que se tratan de gobiernos cuyo régimen es parlamentario y tienen características diferentes.

“Pero depende de la votación del pueblo”, reafirma Morales y menciona que en el referendo del 21F abundó la mentira para evitar que gane la opción Si a la reformulación de la Constitución para una nueva reelección.

Tras otra explicación de Morales, el periodista vuelve a insistir: “usted podría decir no quiero ser presidente, es la hora de dejar”. A lo que Morales replica que dijo varias veces que no quiere ser presidente, pero la gente es la que no quiere.

A partir de ese momento la entrevista se torna más tensa. Morales insiste en que la gente lo quiere como presidente por el crecimiento económico que tiene Bolivia y pese a que el periodista quiere retomar las preguntas, el dignatario le corta en más de una ocasión la palabra y en un momento hasta le increpa: “Déjeme hablar compañero, ¿aceptas o no?”.

Tras minutos de explicación sobre su gestión de Gobierno, el periodista vuelve a retomar la palabra e intercambian las siguientes preguntas y respuestas:

Periodista: Lo que estoy diciendo es que muchos dictadores en el mundo dicen ‘el pueblo me llama, que la estabilidad es lo más importante’.

Morales: Como qué dictador dígame

Periodista: En muchos países, en África por ejemplo

Morales: Qué es la dictadura, es entrar con armas, con golpe de Estado, eso es dictadura. Bolivia también vivió eso, hay que someterse al voto del pueblo, al voto del pueblo, al voto soberano. Eso no es dictadura.

Periodista: Quiero hablar (El presidente, le corta la palabra)

Morales: No puedes confundir entonces con los dictadores. En Bolivia había dictadura, siete años de dictadura, con arma, con estado de sitio, con bala, con muertos, con confinados, con expulsados, con procesos, con encarcelados. Diferenciamos claramente, usted es francés, sabe muy bien como era antes, antes de la revolución francesa y no confunda con presidentes electos con el voto de pueblo.

Frente a la actitud de Morales, Perelman decide cambiar de tema y le pregunta sobre las recientes elecciones en Venezuela. La situación es todavía algo incomoda, al grado en que un momento Morales atina a decirle al periodista “usted me está ofendiendo”, luego de que le hiciera preguntas relacionadas al gobierno de Nicolás Maduro.