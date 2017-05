POBLACIÓN Y SECTORES SOCIALES DE YACUIBA SE MANIFIESTAN EN CONTRA DEL PARO CÍVICO DE ESTE MARTES

El Comité de Defensa del Consumidor, a través de un voto resolutivo dio plazo de 72 horas a diferentes instancias para cumplir con una serie de demandas, referidas a la problemática de Servicios Eléctricos de Tarija (Setar). Al no existir soluciones a los puntos del pliego petitorio, el martes 16 iniciaría un paro cívico movilizado y bloqueo de carreteras en toda la Región Autónoma del Gran Chaco.

Yacuiba/elchacoinforma.com

El anuncio del paro cívico de la siguiente semana generó una serie de reacciones en diferentes sectores de la sociedad del Gran Chaco, tanto de la población como de organizaciones sociales. Existe un descontento generalizado ya que se considera la medida como precipitada y fuera de lugar, tomando en cuenta el perjuicio que esto significa para la ciudadanía debido a la crisis económica que atraviesa la región y el Departamento.

Diversas voces señalan que este movimiento tendría un trasfondo político, que tiene como objetivo la intervención de Setar por parte de la Autoridad de Electricidad (AE), para que la empresa pase a manos del Gobierno Nacional.

Asimismo, a muchos sorprende que en el pliego petitorio emitido por el Comité de Huelga, no se toque el tema de la rebaja de energía eléctrica, un pedido que para la gran mayoría de la ciudadanía debería ser el punto central, al igual que exigir que tanto Setar como Emtagas, sean traspasadas a la hoy Región Autónoma del Gran Chaco, ya que esto fue prácticamente bandera de la lucha por alcanzar la Autonomía.

Al respecto, la presidenta del Comité Cívico de Yacuiba, Dra. Nery Zurita, señalo que resulta contradictorio que se pida la intervención por parte del Estado nacional, toda vez que las pocas empresas que fueron centralizadas se manejan desde la Sede de Gobierno y prácticamente no se puede acceder a ellas.

“Hay mucha crisis en toda la Región, hay gente que no puede juntar ni para el día (…) la población se ve afectada por los cobros exagerados, aunque tenemos informes por parte de la empresa que ya se están tomando acciones para hacer el resarcimiento, pero con esta medida se castiga al pueblo”, puntualizó.

Por su parte la presidenta del Comité Cívico del Distrito 1, Silda Reyna, quien participó de las reuniones convocadas por el Comité de Defensa del Consumidor, señaló que las medidas que se determinaron fueron apresuradas y que en su momento planteó la posibilidad de llevar adelante un Cabildo Abierto, para que sea el pueblo quién decida las medidas a tomar.

“Han habido varios dirigentes que se impusieron para llevar adelante el paro y en su momento las bases se dejaron llevar, no estoy de acuerdo en cómo se ha podido llevar rápido todo esto, no nos da tiempo para poder consensuar con las instituciones y saber si están o no de acuerdo o hay que argumentar de mejor manera el petitorio”, señaló.

En sectores como el transporte y gremiales, existe igualmente malestar por la forma en la que se determina llevar adelante las movilizaciones de la siguiente semana. Muchos comerciantes al ser consultados por nuestro medio digital, señalaron que la venta bajó considerablemente debido a la crisis económica y que un paro no traería beneficio alguno para la población en general.

Lo cierto es que la medida anunciada sigue en pie, aunque una corriente mayoritaria se hace sentir a través de los medios de comunicación y redes sociales, rechazando el paro y pidiendo que tanto dirigentes como autoridades enfoquen y aborden los problemas de fondo, dejando de lado las cuestiones políticas e intereses personales, que tanto daño le hacen al pueblo.