POLICÍA ASEGURA QUE EN EL ATRACO A LA JOYERÍA EUROCHRONOS NO HUBO SITUACIÓN DE REHENES

El coronel Rubén Suárez, comandante de la Policía de Santa Cruz, aseguró el martes (ayer) que en el atraco a la joyería Eurochronos, que terminó con un saldo de cinco personas fallecidas, no se dio una situación de rehenes porque “no hubo negociación”.

Santa Cruz/ANF

Eran “criminales decididos a todo, y ellos por ningún motivo querían ser capturados, y no hay eso de que aquí había rehenes, no se dan las características de la toma de rehenes, no hubo negociación, no hubo nada, ellos salieron directamente a disparar”, señaló el jefe policial.

En las imágenes difundidas por las redes sociales se observa que los asaltantes tienen como escudos humanos al menos a tres personas. Acto seguido se observa que abandonan a sus cautivas e ingresan rápidamente al edificio de la joyería. Es en ese episodio donde se ve desplomarse gravemente herida a la gerente de la joyería, Lorena Tórrez, que finalmente pierde la vida.

Roxana Torrico, madre de Lorena Tórrez, aclaró que existen dudas sobre el informe balístico pericial presentado por la Policía y por esa razón solicitó que se incluya en las investigaciones al ciudadano alemán-boliviano Dirk Smith como su perito balístico.

El Gobierno informó el pasado jueves que la funcionaria de la joyería Eurochronos perdió la vida luego de ser ejecutada con un disparo hecho por uno de los presuntos atracadores que la tenía como rehén y que luego fue abatido por los uniformados.

Para el experto en armas, Samuel Montaño, la policía cometió “graves errores” en su intento de frustrar el atraco. Indicó que los asaltantes huyen y dejan a sus rehenes porque había disparos en contra por los efectivos policiales.

“Ahí hay una imprudencia muy grande, los delincuentes están en retirada y hay otras personas civiles que están tiradas en el piso, y no se debió haber disparado porque hay otra personas ahí”, señaló a ATB.

Para Montaño, el caso debe ser muy extremo para usar armas cuando hay rehenes de por medio.

Igualmente indicó que hubo muchos hechos fuera del protocolo policial como cuando se dispara a una persona que sale con las manos en la nuca. “O es que quería negociar o algo, pero no disparar porque no tenía oportunidad” de atacar, apuntó.