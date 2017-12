Policía gasifica a médicos y despeja la ruta en Puerto Pailas

Un fuerte contingente policial llegó en horas de la tarde de este jueves hasta Puerto Pailas donde médicos realizaban por segundo día consecutivo un bloqueo de caminos, y tras una intensa gasificación logró despejar la ruta Santa Cruz – Beni.

Santa Cruz/ANF-La Razón

Unos 500 policías arremetieron contra los galenos. Dejaron personas afectadas por gas y arrestaron a al menos seis de ellas.

El miércoles la Policía también gasificó y arrestó a otros manifestantes, que bloqueaban en esa misma ruta. Los médicos se tuvieron que refugiar en algunas casas.

#Último #ANF Así gasificó la Policía a los médicos que bloqueaban en Puerto Pailas la ruta Santa Cruz- Beni. 👇👇👇 pic.twitter.com/QcuHgA27s5 — Agencia Fides (ANF) (@noticiasfides) December 28, 2017

En horas de la mañana de este jueves, el vicepresidente del Colegio Médico de Santa Cruz, Freddy Anzoátegui, anunció que en un ampliado se determinó bloquear indefinidamente en puerto Pailas.

“Eso hemos determinado en la Asamblea, es un bloqueo indefinido, es lo que han determinado las bases. Vamos a ir a Pailas, vamos a coordinar para que no sea un bloqueo con agresiones, nosotros como Colegio (Médico de Santa Cruz) ahora si vamos participar de este bloqueo, pero vamos a coordinar para que no sea de forma agresiva”, indicó Anzoátegui.

Tras 36 días de paro médico, las medidas se fueron masificando con marchas, bloqueos de caminos y vías, además de la instalación de piquetes de huelga de hambre en distintas regiones del país.

Rubén Suárez, Comandante Departamental de la Policía, señaló que gente contratada actuó vandálicamente contra los efectivos en el bloqueo de caminos en Pailas.

Ahora, en el bloqueo de loa trabajadores de salud en Pailas. pic.twitter.com/KiEjwNbqDA — José Rafael Vilar (@JRVilar) December 28, 2017

“Yo no esperaba eso de nuestros médicos, contratan gente que no era del gremio, gente que enfrentó a la Policía, gente que hizo actos vandálicos, en el puesto policial de la policía caminera (…) mientras las marchas sean pacíficas y no perjudiquen a terceros y no vayan a haber carreteras que estén perjudicadas por los bloqueos, no tenemos por qué intervenir las marchas”, dijo.

Pero agregó que caso contrario se hará uso de las fuerzas del orden. “Estamos a fin de año, al gente tiene que llegar con sus productos a destino, mucha gente que viene de turismo al país se ve perjudicada (…) en caso de que se pongan intransigentes y no tomen otra actitud, vamos a hacer uso de las fuerza pública”, advirtió.

El pasado 23 de noviembre el sector Salud inició un paro indefinido pidiendo la abrogación del Decreto Supremo 3385 de creación de la autoridad de fiscalización y del artículo 205 del Código del Sistema Penal referido a la mala práctica profesional.

De acuerdo con videos y fotografías grabados en el lugar del conflicto, los manifestantes tuvieron que resguardarse en las viviendas para evitar la inhalación de los agentes químicos y se tuvo que auxiliar a varias personas en ambulancias.