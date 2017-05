PROYECTO DE LEY RECHAZADO EN ALDT PLANTEABA COMPENSACIÓN A TARIJA POR EL USO DE GAS

Acompañdo del secretario de Hidrocarburos y Energía, Freddy Castrillo y el gerente de Servicios Eléctricos Tarija (Setar), Alfredo Becerra, el gobernador del Departamento, Adrián Oliva, manifestó su postura sobre la decisión tomada en la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT), de rechazar un proyecto de ley presentado en el marco del programa del Bicentenario por el asambleísta Wilman Cardozo, en el que se planteaba la necesidad de rebajar las tarifas de la energía eléctrica en todo el departamento.

Tarija/Agencias

Oliva considera que la rebaja de la energía eléctrica para los tarijeños debería ser en compensación al esfuerzo que realiza el Departamento, para poder generar esa energía y abastecer de la misma al país y eventualmente a proyectos de exportación en los que se encuentra trabajando el Gobierno, señaló que debería ser el mecanismo de compensación la posibilidad de contar con energía más barata.

“Yo lamento este resultado, ya que no solo estaba en tratamiento este proyecto de ley, sino otros que proponen la generación de mayores ingresos al departamento por la explotación de los licuables, que esperemos, no vayan a recibir el mismo trato, cuando lo que se busca es generar otras fuentes alternativas de ingresos al departamento, para no depender sólo de los recursos del gas”, apuntó Oliva.

En ese sentido, el gobernador convocó a la ALDT para sumarse a esas iniciativas, debatiendo las temáticas con la mayor apertura y dejar de lado cualquier posicionamiento de carácter sectario o partidario, sino pensando en el beneficio común, entendiendo que en el Departamento hay la necesidad de tomar iniciativas para resolver problemas que se heredaron.

Aseguró que se hará un seguimiento del tratamiento de los otros proyectos de ley esperando que no corran la misma suerte y que por tratar de proteger ciertos intereses se afecte a la población que es la que debería recibir el beneficio, como es en este caso el de la rebaja de tarifas, que además hoy son parte de un debate público, por parte de aquellos que rechazan este tipo de iniciativas, generando una posición totalmente contradictoria entre lo que dicen con lo que hacen.