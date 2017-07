PUENTE INTERNACIONAL: BAGALLEROS MANTIENEN EL BLOQUEO POR CUARTO DÍA CONSECUTIVO

El presidente de la Asociación de Bagalleros, Venancio Ochoa, informó que una comisión de autoridades del nivel central del Estado arribará a Yacuiba, con la finalidad de entablar una mesa de diálogo y buscar una salida al conflicto que mantiene prácticamente cerrada la frontera por cuarto día.

Yacuiba/elchacoinforma.com

Los bagalleros se mantienen firmes en la medida iniciada el pasado lunes, sus dirigentes, en contacto con el Chaco Informa, refirieron que en el transcurso de la jornada de ayer (miércoles) recibieron la visita de representantes de algunas de las instituciones locales, quienes les informaron sobre las gestiones que realizan ante las instancias nacionales, con el objetivo de agilizar el arribo de una comisión de Gobierno que pueda dar una solución al pedido de la nivelación del arancel para importar productos.

Ochoa informó que también se puso en contacto con ellos el cónsul de Bolivia en Salvador Mazza, Omar Velásquez, quien los visitó para informarse acerca de las demandas de este sector y se comprometió en hacer llegar un informe a la Cancillería.

“Nosotros no pedimos algo ilegal, solo queremos el mismo trato que se les da a los camiones o a la empresa ferroviaria. Queremos tributar y pagar aranceles, no comprendemos por qué nuestras autoridades se hacen tanto problema y ocasionan este perjuicio no solo a nosotros, sino al comercio, a la región y al mismo Estado nacional”, dijo el dirigente.

Asimismo, refirió que también recibieron la visita de la representante regional de la Mesa Defensorial, Dra. María Janeth Paredes, quien les expresó su solidaridad al tiempo de comprometerse para interponer sus oficios ante las autoridades nacionales, con el fin de que el conflicto se solucione cuanto antes, tomando en cuenta que en el punto de bloqueo también se encuentran mujeres, niños y personas de la tercera edad.

“Cuando lleguen las autoridades nacionales queremos que los medios de prensa estén presentes y la población pueda enterarse de lo que ocurra, no tenemos nada que esconder, muchas veces se confunde a la población diciendo que nosotros pedimos cosas ilegales pero no es así, solo queremos que nos dejen trabajar en igualdad de condiciones”, enfatizó.

Se espera que una comisión integrada por diferentes niveles del Estado central arribe a Yacuiba en las próximas horas, no se sabe aún el lugar o la hora donde se pueda llevar a cabo la tan esperada reunión. Sigue en pie la posibilidad de que los bagalleros masifiquen la medida en caso de que no se llegue a un acuerdo satisfactorio, ya que aseveran que las autoridades se vienen burlando de ellos hace más de un año, con promesas que hasta la fecha no se cumplieron.