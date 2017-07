QUECAÑA: EL INFORME ORAL DEMOSTRÓ QUE NO HUBO NINGÚN HECHO DE CORRUPCIÓN

José Quecaña manifestó que su accionar estuvo enmarcado dentro de las normativas vigentes. Lamentó la actitud de algunos asambleístas que solo quieren denigrar y hacer quedar mal al Gobierno Regional. “Están buscando hacer show, están haciendo política con mentiras y con difamación, eso no es ético”, dijo la autoridad.

Yacuiba/elchacoinforma.com

El ejecutivo regional del Gran Chaco, tras responder a la Petición de Informe Oral (PIO) convocado por la Asamblea Regional, sobre el supuesto uso indebido de maquinarias y recursos del Servicio Departamental de Caminos (Sedeca) Yacuiba, manifestó que tras su intervención los “asambleístas quedaron satisfechos” por la documentación presentada. Aclaró que el retraso en la entrega de información a los primeros requerimientos, no fue un capricho sino debido a la etapa de transición que atraviesa la institución, como así también a los múltiples requerimientos que también recibe desde la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT) o la Asamblea Plurinacional.

La autoridad aseveró que la ley es clara y señala que puede ser fiscalizado, pero que en el caso de la denuncia de la que fue objeto en el PIO, argumentó que la comunidad puso contraparte. “Filtros, aceite y combustible, todo pusieron ellos, si una comunidad quiere poner eso cómo no vas a entrar con tu maquinaria”, acotó al tiempo de aseverar que siempre se manejó en marcado en las normativas y leyes. “No hay ningún tipo de uso indebido de bienes, ustedes lo han verificado y he demostrado que no hay ningún hecho de corrupción”, indicó.

Asimismo, Quecaña expresó que hay algunos asesores en la Asamblea Regional que “les están haciendo meter la pata” a los asambleístas, aunque enfatizó que las autoridades de esta entidad tienen criterios positivos y cumplen de manera correcta con su trabajo. “Hay algunos que quieren hacer quedar mal a la Gobernación, dicen mentiras y eso no está bien. Por eso insto a los asambleístas que sean un poco más mesurados y antes de hacerme Petición de Informe Oral, se acerquen antes de hacer un show y decir que hay corrupción”, expresó.

Finalmente, el ejecutivo regional ratificó su compromiso de seguir trabajando de manera coordinada con la Asamblea, afirmando que acudirá cada que sea convocado por los asambleístas para aclarar sobre cualquier tema.