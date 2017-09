MACHICADO RECHAZA VERSIÓN DE SUPUESTO “SECUESTRO” DEL CONCEJO MUNICIPAL DE LA PAZ

La concejal del Movimiento Al Socialismo (MAS), Mavel Machicado, rechazó el viernes la versión de un supuesto “secuestro” del Concejo Municipal como una forma de presionar para aprobar un proyecto de ley que abrogaría la Ordenanza 442 que establece el proceso de carnetización de los gremiales.

La Paz/ABI

El concejal Fabián Siñani, militante de la agrupación ciudadana Soberanía y Libertad (Sol.bo) denunció que dirigentes gremiales y concejales del MAS intentaron el jueves secuestrar al pleno del Concejo Municipal para presionar y conseguir la anulación de la ordenanza 442, que norma el registro electrónico, voluntario y gratuito de los gremiales.

“Yo lamento mucho esas declaraciones y rechazo que una autoridad pueda decir mentiras, él (Siñani) debe decir la verdad al pueblo y a la ciudadanía”, dijo a los periodistas.

Machicado negó esa acusación y aseguró que en la sesión del Concejo Municipal se debió analizar una ley municipal de declaratoria como patrimonio a Umapalca, donde se encontró un arte rupestre, además del tratamiento de un proyecto de abrogación de la Ordenanza 442, por lo que concejales de Sol.bo decidieron abandonar la sala.

“Yo he incorporado con dispensación este trámite, porque este proyecto ha excedido los plazos, ya que tenía 15 días a partir de su presentación del 24 de agosto, yo he esperado y he sido muy paciente”, acotó.

La también jefa de bancada del MAS en el Concejo Municipal de La Paz aseguró que hasta la próxima semana se presentará ante el Ministerio Público un proceso penal por incumplimiento de deberes contra tres concejales de Sol.bo, Fabián Siñani, Isaac Fernández y Andrea Cornejo.