RECTOR DE LA UMSA SE DISCULPA PERSONALMENTE DE VENDEDORA DE DULCES

La Paz/Página Siete

En un acto de desagravio, el rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Waldo Albarracín, ofreció sus disculpas personalmente a doña María, la vendedora de dulces del norte de Potosí que fue desalojada de manera humillante de los ambientes de esta casa de estudios superiores por una funcionaria de Bienestar Social.

En compañía de representantes de la Federación Universitaria Local (FUL), el rector se disculpó de la señora a nombre de la funcionaria de la UMSA, a quien se le abrirá un proceso disciplinario para ver qué sanción imponerle por su accionar.

“Queremos hacer un acto de desagravio a favor de esta digna ciudadana (…). Yo sé que esto no compensa, pero es una señal de que hemos actuado. En la UMSA no se admite ninguna vulneración de derechos de parte de sus miembros hacia otros”, expresó Albarracín.

En el acto, además, se expresó el deseo y convicción de ayudar a doña María, quien requiere de ayuda económica para su cuñada que está mal de su brazo.

Ayer, en redes sociales se viralizó el video de la funcionaria de la UMSA que de manera humillante desalojó a la vendedora de dulces.

“Ya pues sal, rápido. No te voy a esperar toda la noche, me lo voy a llevar su canasta si no, hasta contar dos”, amenazó la trabajadora de la UMSA, que fue filmada por estudiantes que salieron en defensa de la vendedora, toda vez que había ingresado a la Universidad para cobijarse de la lluvia y los fuertes vientos que azotaban a la ciudad de La Paz la noche del miércoles.