REGALÍA PETROLERA DISMINUYE UN 1,9% AL PRIMER CUATRIMESTRE DE ESTE AÑO

Los ingresos por la explotación petrolera mejoraron en marzo y abril por una mayor demanda de gas natural por parte de Brasil y por el alza de precios en los mercados externos.

La Paz/La Razón

Al primer cuatrimestre de este año, los ingresos que perciben los departamentos productores de hidrocarburos por la explotación de esta riqueza fueron en aumento debido a una mayor demanda de gas natural por parte del mercado brasileño, aunque aún están por debajo de lo obtenido en igual período de 2016.

De acuerdo con el último reporte estadístico publicado por el Ministerio de Hidrocarburos en su sitio web, los departamentos productores recibieron entre enero y abril de este año $us 98,76 millones por la explotación hidrocarburífera, un 1,9% menos de lo reportado en igual período de 2016, cuando la suma llegó a $us 100,72 millones.

El 20 de julio, La Razón publicó que de enero a febrero de este año el ingreso que se percibe por la regalía petrolera cayó un 22% respecto a igual periodo de 2016, al haber pasado de $us 52,47 millones a $us 40,8 millones. También se informó que la recaudación de ambos periodos estaba inclusive muy por debajo de los $us 96,22 millones obtenidos durante el primer bimestre de 2015 o de los $us 130,36 millones del año precedente.

La regalía se calcula sobre el 11% de la producción fiscalizada departamental de hidrocarburos y los beneficiarios son los departamentos donde se origina la producción que son Tarija, Santa Cruz, Cochabamba y Chuquisaca.

Por otro lado, existe una regalía nacional compensatoria consistente en el 1% sobre la producción fiscalizada nacional de hidrocarburos cuyos beneficiarios son los departamentos de Beni y Pando. El Tesoro General de la Nación (TGN) participa con el 6% sobre la producción nacional fiscalizada.

Regalía Departamental (11%)

(En millones de $us)